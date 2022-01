Es una tendencia, lo vamos a hacer: Riquelme sobre exigencia de certificados de vacunación antiCOVID

Sigue en pie la iniciativa para hacer obligatoria la presentación de certificados de vacunación antiCOVID en negocios y establecimientos de todos los giros en Coahuila, así lo afirmó durante este lunes el gobernador de la entidad, Miguel Riquelme.

El mandatario señaló que únicamente se espera a que concluyan las etapas regulares de vacunación entre la población, una vez completado dicho esquema se comenzarán a generar las resoluciones legales correspondientes para hacer que los administradores de tiendas, estadios, centros culturales, tiendas comerciales y demás, exijan a sus usuarios y clientes los certificados de vacunación antiCOVID, de forma que se tenga una mayor seguridad sanitaria y se obligue a los rezagados a cumplir con ese requisito, de la misma forma que se hace ya en otros países del mundo.

“Saber que las personas que están ahí están vacunadas y no están positivas, para que con las pruebas suficientes que tiene que hacer cada lugar para poder ingresar ahí, eso es una tendencia, lo vamos a hacer por el bien de todos, pero por obviedad requerimos que se termine el segundo esquema y que empiece el refuerzo, para poder nosotros exigir ese tipo de certificados”.

Señaló que al margen de dicha iniciativa se seguirá trabajando en el ordenamiento general de los protocolos, esto mediante el llamado Operativo “Cero Tolerancia”, mismo que busca evitar la realización de actividades sin el apego a las medidas que han dado resultado en el desarrollo del combate a la pandemia en Coahuila.

Fue durante julio de 2021 que el mandatario reveló por primera vez su intención como tal de solicitar dichos certificados de vacunación antiCOVID entre la población, el anuncio generó polémica en aquel entonces al ser considerado por algunos grupos sociales como “exceso”, no obstante discusiones similares se han suscitado en otros países del mundo como Francia, en donde incluso el propio presidente Emmanuel Macron ha admitido públicamente su deseo de restringir en la medida de lo posible la movilidad social de personas que no se han vacunado, o bien, que no tienen completos sus esquemas contra el COVID-19.