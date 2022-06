Es una forma de saquear al municipio: Román Cepeda sobre solicitudes de devolución del Fondo de Pensiones

“Es una forma de saquear al municipio”, reclamó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, respecto a los recursos legales que se acumulan de extrabajadores de la administración y que buscan el pago total de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, recursos que siguen en aumento y entre los que destacan las solicitudes de exdirectores y exfuncionarios de primer nivel.

Cuestionado este viernes por medios de comunicación, el alcalde Cepeda señaló que con el anterior alcalde, Jorge Zermeño, se tenía un acuerdo para que la transición entre colaboradores de confianza fuera sin mayores incidencias y de la misma forma que la había recibido del gobierno anterior, hecho que finalmente no ha ocurrido y que ahora incluso ha escalado en exigencias legales a Pensiones que podrían llevar al fondo a una inestabilidad.

“Es lamentable la actitud, es del mismo tema de Pensiones, en el servicio público uno mismo sabe y sobre todo cuando es de confianza, sabe cuando empieza y también cuando termina, fue una de las peticiones que yo acordé con el anterior alcalde, así como lo habían dejado a él la administración en términos de finiquitos o renuncias de parte de los funcionarios de confianza, de cierto nivel, de primer nivel, se hiciera para poder entrar como cualquier administración y no, pues lamentablemente no (pasó)… No me sorprende, es una forma de saquear al municipio y yo lo entiendo”.

Detalló que van más de 100 personas que han estado solicitando esa devolución desde el Fondo de Pensiones, misma que catalogó como una “actitud”, esto más allá de cualquier reclamo laboral y tratándose especialmente de personal que estuvo en el primer nivel de la administración pasada.