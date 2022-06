Es un tema particular: Alcalde de Torreón sobre conflicto en la Alameda

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se pronunció este lunes respecto al conflicto comercial que ha trascendido desde la Alameda Zaragoza, señaló que más allá de tratarse de un reclamo de un grupo de vendedores, corresponde a un tema "estrictamente particular", aunque al margen de ello se comprometió a revisarlo junto con la Dirección de Mercados y Plazas.

Cuestionado este día por El Siglo de Torreón el mandatario indicó que "tengo conocimiento y creo, si no me equivoco, que hay el interés en lo particular, de sostener una concesión que se les dio por la administración pasada y eso estará por revisarse, eso es lo que yo entiendo, creo que tiene que revisarse, no pueden a través de una manifestación tratar de sostener, como todo, todo empieza y todo termina, habrá que revisarlo, no conozco los datos específicos, pero sí sé que todo esto es para una concesión que le dieron en la anterior administración... Es un tema estrictamente particular, más que una manifestación de algún interés de carácter público, es un tema estrictamente personal y particular", señaló el alcalde de torreón respecto al líder de un grupo de comerciantes de la Alameda, Ernesto González, quien ventiló dicho conflicto vía El Siglo de Torreón.

Cabe señalar que el propio líder de comerciantes acusó en su momento a la segunda regidora, Xóchitl Cepeda y a su esposo, de intervenir y "abusar del poder" para realizar acomodos en los puestos de la Alameda, además de incluso aconsejar ventas de permisos para reconfigurar los lugares de quienes ahí venden sus productos o servicios cada semana.

EL SIGLO DE TORREÓN

Al respecto de la presunta intervención de Xóchitl Cepeda, el alcalde afirmó que en su momento buscará platicar con ella para aclarar el tema.

"No, por eso te digo, lo desconozco (acusación), no he platicado con ella, voy a estar con la comisión y con algunos de los regidores durante esta semana, seguramente vamos a platicar el tema, pero sí sé que todo tiene que ver con un asunto estrictamente particular".

Cabe recordar que sobre dichas acusaciones se ha pronunciado ya la propia regidora, quien de forma "categórica" negó que se haya buscado intervenir en el acomodo de los locatarios, señaló que en su lugar ha buscado unificar a los vendedores y promover el "orden" entre los mismos, todo dentro de las metas de gobierno que se han planteado de parte de la presente administración.

Señaló que en todo caso buscará que la Dirección de Mercados y Plazas ejecute las determinaciones necesarias y resuelva el conflicto de acuerdo a lo que marca el reglamento.