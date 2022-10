'Es un evento bastante fifí', Claudia Sheinbaum 'le hace el feo' al Gran Premio de México

La fiesta de la Fórmula 1 ya está en México. El Autódromo Hermanos Rodríguez está listo, las escuderías y pilotos comienzan a llegar y toda la afición mexicana sueña con estar en la carrera del próximo domingo.

Todos desean ver al mexicano Sergio "Checo" Pérez en el Gran Premio de México; sin embargo, no todos tienen el privilegio, así lo declaró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. Cuando nos regalan boletos, el primer año se los dimos a los niños de Pilares, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras a trabajadoras del sector salud y este año se los daremos a niños y niñas de primaria y secundaria", declaró en conferencia de prensa.

(FOTO: ARCHIVO)

La líder de la CDMX enfatizó que no le gusta recibir privilegios como los boletos regalados t aseguró que el Gran Circo es un evento "bastante fifí".

"A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso no, no, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto, más bien que lo usen quienes no tienen acceso. Es un evento bastante fifí", aseveró Sheinbaum Pardo.

Eso sí, envió sus buenas vibras para el piloto mexicano Sergio Pérez y destacó la tecnología que se emplea en la Fórmula 1.

"Ojalá gane, toda nuestra buena vibra para que gane el 'Checo'. Fui el primer año a conocer cómo se trabaja. Hay mucha tecnología detrás. Ojalá puedan verlo, pero no los dejan pasar, ¿verdad? Vale la pena ver toda la tecnología", explicó.