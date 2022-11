'Es un absurdo', Peña Nieto niega acusaciones de la FGR de lavado y plantea quedarse en España

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, niega las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) le impuso por lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito, esto luego de que dejara la presidencia mexicana, además, señala que se mudará a Madrid.

A través de una entrevista con el diario español El País, EPN, aseguró que está dispuesto a responder la orden legal que hay en su contra. Pero dejó claro que las acusaciones son 'absurdas'.

"Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio", aseguró el exmandatario.

Por otro lado, señaló que se siente muy cómodo viviendo en España, por lo que seguirá siendo su lugar de residencia, al menos por cinco años más.

"Estoy muy agradecido a ese país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente", agregó.

Enrique Peña Nieto gobernó a México de 2012 a 2018, y lleva ya tres años sin regresar al país, y según señala El País, de momento, no tiene pensado volver.

Aunque desde el 2019 comenzaba a frecuentar Madrid, fue hasta enero de 2020 que se instaló en la capital. Mientras que en octubre de 2020, su despachó, tras intentar otros medios, le solicitó la visa oro, una fórmula creada por el Gobierno de Mariano Rajoy, con la que han conseguido instalarse en el país magnates rusos, chinos y empresarios venezolanos.

Esta visa exige unos requisitos, como invertir dos millones de euros en deuda pública, un millón de euros en acciones y empresas españolas o depósitos bancarios. El exmandatario mexicano optó por invertir 500 mil euros en inmuebles, así que decidió comprar un local comercial ubicado en el centro de la capital por 570 mil euros, unos días antes de hacer el trámite, revela el diario.

Aunque su intención no era vivir en ese local, invirtió y convirtió en un departamento de lujo que puso a la venta.

El anuncio de la venta se dio en agosto, horas después del comunicado de la FGR, en donde hacían públicas las acusaciones contra EPN, sin embargo, Peña aseguró que fue una coincidencia:

"Fue pura coincidencia"