Es posible que haya algunos otros movimientos más adelante: Román Cepeda sobre cambio de director en el DIF

Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, dijo que hay algunas subsecretarías que se mantienen acéfalas, dentro de la Secretaría del Ayuntamiento, por lo que pudieran darse algunos otros enroques de personal dentro de su administración.

Esto en relación al movimiento que se hizo en la dirección del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde salió Carlos Alberto Bustos Rodríguez y quedó en su lugar Claudia Marlene Martínez Valdés ya se había previsto, pues se invitó a Bustos a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Religiosos, que estaba acéfala.

"Es posible que haya algunos otros movimientos más adelante, ahorita no los tenemos previstos pero no los descarto tampoco, al final del día no obedece a ningún otro orden más que a un reacomodo de un engranaje, que vaya funcionando mejor todo, todo es perfectible, incluso las decisiones, también, que estamos tomando desde la alcaldía, y en todas las direcciones, se tienen que ir redireccionando en función de como los tiempos lo van indicando", expresó.

El presidente municipal adelantó que "pronto va a haber otros movimientos, también, para ir completando", esto en lo que corresponde a otras subsecretarías, dentro de la Secretaría del Ayuntamiento, no obstante, insistió en que son temas que se van generando conforme a las necesidades en su gestión.

"No quiero prever nada, pero creo que es importante que tengamos la capacidad, como administración, de todo lo que sea perfectible", comentó, "no es porque alguien lo haya hecho bien o mal, es para el mejor funcionamiento de todo".

Cepeda González reiteró que hay algunas posiciones que no están ocupadas y que sí requieren de personal, por lo que no descartó que se pudieran presentar otros enroques en su gestión.