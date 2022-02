Es mentira que Baker Hughes haya recibido contratos de Pemex: Octavio Romero

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que no hay empresas favoritas para la paraestatal y consideró como una "mentira" que Baker Hughes –petrolera estadounidense relacionada con la renta de una casa en Texas al matrimonio del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador– haya recibido asignaciones directas como lo dio a conocer una investigación periodística de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador en Palacio Nacional, el titular de Pemex explicó que Baker Hughes está en el quinto lugar dentro de las 25 empresas que más le facturan a Pemex desde hace más de cinco décadas.

Señaló que todas las empresas que trabajan para Pemex han incrementado su facturación porque la paraestatal no ha dejado de invertir aún en los años más fuertes de la pandemia.

"En Pemex no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración. En el caso de Baker Hughes, que tiene presencia en Pemex desde hace más de 60 años, logró sus montos de contratación en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto".

Aseguró que MCCI miente cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a la empresa estadounidense una asignación directa por 89 millones de dólares, porque fue una licitación pública donde participaron seis empresas.

"Baker Hughes ganó al ofertar 42% menos del precio de referencia y con las mejores condiciones económicas para Pemex".

Sobre la entrega de 100 millones de dólares por medio de una ampliación de contrato a Baker Hughes –en el tiempo que fue rentada la casa al hijo del mandatario- , Romero Oropeza dijo que no fue así, porque no fue una ampliación, sino órdenes de servicio previstas y permitidas en la Ley.

"La Auditoría Superior de la Federación no cuestionó por qué se hizo está supuesta ampliación. Es así porque la Auditoría Superior de la Federación sí conoce los esquemas de contratación de Pemex, no fue una ampliación, sino orden de servicio… Invito a los detractores de este gobierno a que visiten la página de Pemex donde van a encontrar el micro sitio 'Pemex más transparente', donde están las empresas, contratos, montos, fechas de pago, montos pagados y adeudos, quien requiera de alguna información no necesita inventar, Pemex publica toda la información concerniente a pagos y contratos".