¿Es Mastodon el reemplazo de Twitter?

Mucho ya se ha escrito acerca de Twitter y su dueño, Elon Musk, de que aparentemente trata de destruir a la red social desde sus cimientos, para hacer algo mejor, a su parecer. Desde el hecho de haber despedido a la mitad de su planta laboral, hasta enemistarse con grandes anunciantes (recientemente Apple dejó de anunciarse, aunque aparentemente ya hicieron las paces de nuevo), con lo cual se ve un futuro incierto a esa red social, que como he comentado en otras ocasiones, su importancia radica en que muchos políticos de todo el mundo, artistas, deportistas e instituciones han hecho de Twitter su sala de prensa. En muchos casos ya no es esperar a emitir comunicados con oficios y menos en grandes eventos, directo desde un tuit y ya está.

También se ha hablado de los posibles reemplazos a esa red social, el que más suena es Mastodon, un sistema abierto que funciona al puro estilo de correo electrónico: hay servidores en todo el mundo y se pueden comunicar entre sí. La cuestión es que la popularidad de una red social radica en la facilidad de uso y a cuantas personas enganche, de tal forma que cuando alguien se suscribe, pueda mantener el interés en ella. Así que hay varias opciones, desde Tumblr, Instagram y otras nuevas redes que han nacido y esta última, Mastodon, que, si bien no es nueva, es la que más relevancia ha recogido de las migraciones "masivas" de usuarios desde Twitter.

En cuanto a Mastodon, si bien es un lugar agradable y aún poco poblado, no hay en realidad una forma fácil de conectar usuarios. Para poder poner como favorita una publicación o comenzar a seguir a alguien, hay que copiar su dirección y luego buscarla en el servidor donde uno tenga una cuenta, después de eso ya es sencillo.

Propongo, que haya un login universal, donde a través de una API entre servidores, se haga la identificación y regrese la información para ser capaz de realizar acciones en cualquier servidor, no para publicar, pero si para interactuar con los demás, eso sería más transparente y fácil para el usuario. Por lo demás, como cualquier herramienta, depende de las personas el uso. Comento esto último porque he visto varias publicaciones donde comentan que es el paraíso, sin el odio y bots de Twitter. Que no se nos olvide que así empezó la red del pájaro azul, no es la herramienta en sí, somos las personas.

Mastodon es una red social descentralizada que se ejecuta en servidores distintos llamados "instancias". Cada instancia es autónoma y puede tener sus propias reglas y políticas, pero todas ellas están conectadas para permitir que los usuarios de una instancia puedan interactuar con los usuarios de otras instancias.

Esto permite que Mastodon sea una plataforma altamente personalizable y que fomente la comunidad en lugar de depender de una empresa centralizada. ** La definición de Mastodon se la pedí a una inteligencia artificial y eso me contestó a la pregunta ¿Qué es Mastodon? si quieres, puedes probar tú mismo, chat.openai.com, es entretenido por ahora y sorprende la capacidad para generar respuestas bien argumentadas.

Twitter @toro