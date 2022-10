Es imposible no disfrutar el arte: Karla García

Aunque haber estudiado Arquitectura fue una actividad que disfrutó mucho aún y cuando trabajó un tiempo en esta profesión, no fue hasta que se dedicó al arte que Karla García Márquez se sintió satisfecha con lo que hacía en su vida.

Su creación artística, que inició con diseños de decoración de espacios y personalización de objetos como sombreros, sneakers y chamarras de mezclilla, ha trascendido a tener presencia en otros lugares del país y a hacer convenios comerciales con marcas como el Club Santos Laguna.

¿Cómo fue que empezaste a hacer arte?

Empecé estudiando Diseño Gráfico, pero como que no me llamó mucho la atención, yo quería Artes Visuales en Monterrey, pero me quedé en Torreón y estuve sólo un semestre. Después entré a arquitectura y me encantó, terminé y empecé a ejercer como arquitecta, pero ahí durante los trabajos como que se fue dando el diseño de decoración de una sala, usar las acuarelas para pintar algún cuarto.

Y luego empecé con las chamarras de mezclilla, que eso siento que fue lo que me dio más como un despegue y de ahí ya dejé el trabajo de arquitectura, también trabajaba en eventos y luego estuve de coach.

Y ya poco a poco fui dejando cada trabajo porque el arte como me absorbía más y me pedía más tiempo hasta que ya, me dediqué por completo de lleno en al arte.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿No fue tu plan dedicarte a esto enteramente?

No lo tenía contemplado. Digo, desde que tengo memoria dibujo. O sea, yo quería ser veterinario porque me encantan los animales, arquitecta se dio después de prepa, pero así que yo hubiera dicho, “me voy a dedicar al arte”, no estaba en mis planes.

¿Cómo fue que empezaste a trabajar de la mano del Club Santos?

Fue en pandemia que pinté uno de mis cubrebocas y un jugador vio y me pidió tres, le hice tres personalizados del Santos y se lo vieron en los entrenamientos y él me pidió como sesenta cubrebocas para el equipo. Y en un partido antes del juego, todos los usaron y salieron las fotos y entre varias cosas contacté a una persona del Club y platicamos y se hizo producto oficial y lo empezaron a vender oficialmente en la página del Santos. Eran piezas limitadas pintadas a mano. Y de ahí me hablaron para hacer un mural para una fiesta que tuvieron, con logotipo y con el estilo urbano.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Crees que ha pasado todo de la manera más fácil?

Es que yo sí lo he sentido un poquito fluido. No he sentido que he batallado mucho, siento que el trabajo habla por sí solo y se va dando de boca en boca, o sea solo se ha dado porque siento que el trabajo ha sido muy bien hecho.

En el arte, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer?

A mí me encanta pintar murales, pueden ser muy grandes, pero me tardo menos que pintar unos tenis. Por ejemplo las pistas de baile personalizadas, a pesar de que es un formato muy grande, las hago muy rápido, pero es porque se va todo fluido el pincelazo,

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Te ves toda la vida dedicándote a esto?

Sí, por completo, para toda la vida. Por ejemplo ahorita estoy como artista comercial, hago piezas personalizadas, estoy más posicionada como artista comercial, pero ya estoy como iniciando en lo que dicen como “el lado oscuro”, tratar de entrar ya a exposiciones y lo estoy trabajando ya. Ya tengo las primeras piezas de mi primera exposición que van a ser a finales del año. Estoy ahorita más en lo conceptual y en lo que me gusta trabajar, porque normalmente en lo personalizado me voy a lo que me pida el cliente y lo adapto a mi diseño, tengo mi estilo, pero aún así no había presentado en lo que a mí me gusta y lo que me inspira.

¿Cuáles son los temas que te interesan hablar?

La exposición está basada en el arte religioso, lo que es La Laguna y lo principal es cómo se desarrolló Karla como artista, el arte mexicano, todo lo que inició de cuando era chiquita y se va a enfocar por etapas.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Después de eso hay temas que te interesan abordar mediante tus piezas?

Sí, ya lo iré trabajando también. Ahorita como tengo muchos años pintando, pero no me había enfocado a hacer una exposición mía, voy primero con ese tema y luego ya voy por todo lo demás.

¿Cuál es tu filosofía de vida?

Hay una frase que me encanta que dice “somos un instante en este universo y todo es posible”. Por ejemplo, tú no sabes si la oportunidad se va a dar, pero tienes que trabajar siempre en que así sea, tú decreta que todo va a ser posible.

¿Crees que las cosas pasan por algo?

Sí, por completo. En el arte cuando trabajo algo nuevo no lo veo como un error. Si en un mural se me chorrea la pintura, ahí ya veo cómo corregirlo con otro diseño, con otro dibujo. Vas aprendiendo o vas utilizando eso que la gente vería como error, pero que no lo es. Vas aprendiendo de los fracasos y todo para adelante.

¿Eres una persona disciplinada?

Yo considero que sí, en la comida, en el arte, en mi ejercicio, en todo lo que hago. La disciplina es como la llave.

¿Te ha enseñado algo el arte?

Sí. Por ejemplo en el manejo del estrés, trabajo en lo que me gusta, en lo que amo y como que muy rara vez aparece el estrés. Un tiempo sí trabajé en oficinas, un poco más como “método godín”, pero me sentía un poquito vacía, como que algo me faltaba y ahora es como, no lo veo como un trabajo, sino que es parte de mi vida, es algo que amo.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Eres muy exigente contigo?

Sí, desde que estudié arquitectura, en las clases de láminas de dibujo hubo una que hice diez veces hasta que saqué diez. Era como líneas de lápiz a pulso, pero esa línea recuerdo que las realicé una y otra vez, hasta que me quedó bien. Y es lo mismo con mis obras, porque es lo que me representa a mí. No me da flojera si llevo trece horas pintando un cuadro y no me gustó, no me conformo, lo vuelvo a hacer hasta que queda bien porque tú eres lo que representas. Y creo que eso ha sido lo que me ha ayudado, dar lo mejor en todo y así no hay forma de no disfrutarlo.