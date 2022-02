Es hora de resurgir; Santos busca su primera victoria en la Liga MX

Con la motivación a tope, tras saborear por vez primera en el año las mieles de una victoria, Santos Laguna visita esta noche en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, a los Bravos del "Tuca" Ferretti.

El duelo comenzará en punto de las 20:00 horas locales (21:00 de Torreón) en el Olímpico Benito Juárez. El juez central será Fernando Hernández Gómez, acompañado en las bandas por los asistentes Michel Alejandro Morales y Enrique Martínez Sandoval. Como cuarto árbitro fungirá Maximiliano Quintero Hernández.

Sin conocer todavía el triunfo en la Liga MX, los Guerreros ocupan el sótano de la clasificación general, con apenas un punto y cuatro derrotas consecutivas. El ganarle 1-0 al CF Montreal en la ida de los octavos de final de la Concachampions, fue oxígeno puro para Pedro Caixinha y sus discípulos.

Ayer en la práctica donde cerraron preparación antes de trasladarse al norte del país, estuvo presente el mandamás de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, quien intercambió puntos de vista con el estratega portugués y con el Presidente Ejecutivo del club, Dante Elizalde.

Los Bravos por su parte, marchan en la novena posición con 6 puntos, luego de ganar un par de partidos y perder la misma cantidad. Tienen un partido pendiente contra Rayados de Monterrey, debido a que el equipo regio se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, disputando el Mundial de Clubes.

CONVOCADOS

El club albiverde, dio a conocer la convocatoria de viajeros, que incluye a los porteros Carlos Acevedo, Joel García y Héctor "Polito" Holguín, mientras que como defensas lo hicieron Ismael Govea, Félix Torres, David Andrade, Hugo Isaac Rodríguez, Matheus Dória, Franco Pizzichillo y Omar Campos.

Los mediocampistas que se trasladaron a la frontera fueron Alan Cervantes, Leonardo Suárez, Brian Lozano, Fernando Gorriarán, Andrés "Chato" Ávila, Ronaldo Prieto, Diego Medina, Edgar Games, Jordan Carrillo, en tanto los delanteros fueron Alberto Ocejo, Harold Preciado y Eduardo "Mudo" Aguirre.

La ausencia notoria en la plantilla que se trasladó, es la de Ulises Rivas Gilio, quien al parecer dio positivo por COVID-19. El club lo informó el miércoles por la noche, pero como es habitual, no reveló la identidad del afectado.

El encuentro ante el FC Juárez es de suma importancia, para que los laguneros puedan sumar de a tres puntos. Pero los jugadores verdiblancos, saben que visitarán una aduana complicada, antes de volver a medirse al equipo canadiense, en el certamen internacional.

"Todos saben el rival fuerte que es Juárez" dijo ayer el refuerzo argentino de Santos Laguna para esta campaña, Leo Suárez, quien complementó el análisis de los fronterizos "Sin duda que tiene buenos jugadores, intensos. Son un equipo fuerte y estamos trabajando para ir y hacer un gran partido y traernos los tres puntos".

El sudamericano debutó oficialmente con la playera de los Guerreros el pasado martes en la Liga de Campeones de la Concacaf, ingresando por Brian Loznao en el minuto 61 del duelo frente al CF Montreal.

"Primero que nada, me llegó el cariño que he recibido de la gente y la verdad estoy muy agradecido con todos los santistas por ello" indicó en cuanto a su corta estancia y además, que se siente listo para arrancar los partidos como titular "Me siento bien, estoy a la par de los compañeros físicamente y eso ya depende de Pedro Caixinha. En los minutos que me den, daré lo mejor de mí para ayudar al equipo".

Pero el fino volante zurdo, resaltó la confianza que existe en el plantel santista, luego del triunfo ante los canadienses "Pienso que sí nos ayudó en el tema anímico, porque sea en el torneo que sea la victoria es importante, más por cómo veníamos. Muy feliz por el grupo, por haber ganado y esto nos dará confianza para mañana (hoy) salir con todo y sumar los tres puntos en la Liga".

Confesó que previo a su incorporación con el equipo de la Comarca, conocía las condiciones de sus ahora compañeros, destacando que por algo, hace poco disputaron una final, enfatizando que en ocasiones hay rachas negativas, pero ya están trabajando, para poder sumar una victoria.

"Tenemos que seguir con esa hambre y ese espíritu de salir a comerlos; el equipo está muy bien. En lo personal en estos partidos se vio lo que puedo aportar. Seré el primero que va a correr, no daré una pelota por perdida, además de esa tenencia de pelota, de asociarme, de estar en contacto con el balón y tratar de triangular y dar el último pase a los delanteros".

HISTORIA

Los Guerreros han visitado en 4 ocasiones a los Bravos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, tomando en cuenta Liga y Copa MX, sumando 2 victorias y 2 empates, para esta invicto en esta plaza, donde siempre es apoyado por una importante cantidad de seguidores laguneros que radican allá.

En Liga, ambos enfrentamientos fueron en el 2020. En el Clausura que no concluyó por el brote del coronavirus, ganaron 2-1 en la séptima jornada, con goles del "Mudo" Aguirre y del "Huevo" Lozano por la vía penal, en tiempo de compensación.

El empate registrado en el Apertura, fue un 1-1 en la octava fecha. Por los juarenses abrió el marcador Dario Lezcano, en tanto que por los Guerreros igualó Brayan Garnica al minuto 82 de tiempo corrido.

A pesar de la poca rivalidad que se tiene, debido a que los Bravos nacieron en el 2015 y ascendieron al máximo circuito apenas tres años atrás. Santos Laguna visitó en ese escenario en otras épocas, a las Cobras y después a los Indios.

Pocos son los jugadores que han vestido ambas playeras, como el caso del zaguero uruguayo, Jonathan Lacerda, el ecuatoriano Eryc "La Culebra" Castillo y Walter Gael Sandoval. El único técnico que ha dirigido a los dos equipos, es Luis Fernando Tena.