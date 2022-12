Es falso que la inflación actual en México sea la más alta del siglo XXI: AMLO

Es un acto de deshonestidad periodística dedicar las ocho columnas de un periódico al tema de la inflación, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que la carestía es un fenómeno mundial que no se originó en México.

Al reaccionar, en su conferencia mañanera de este viernes en Villahermosa, a la nota principal de este viernes de EL UNIVERSAL, de que México tendrá la Navidad más cara en 22 años, el mandatario se lanzó contra los medios de comunicación: "Es el hampa del periodismo; es falso, es falso, completamente falso".

"Nada más habría que ver cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí no han considerado que el salario mínimo ha aumentado, el salario en general, como nunca", agregó.

"Todo mundo lo sabe, menos ustedes, o fingen no saberlo, de que (la inflación) es un fenómeno mundial, no es algo surgido en México, es algo que se precipitó con la guerra de Rusia y Ucrania y que ha ido bajando", sostuvo.

López Obrador reprochó que no se destaque la información, cuando la inflación ha tenido un comportamiento a la baja.

"Están muy molestos los medios, pero el dato del Inegi de hace 15 días, que es la inflación a la baja, no es de ocho columnas, esa no es ocho columnas, porque no es nota para afectarnos a nosotros, pero decirle a la gente que estamos haciendo muchas cosas para bajar la inflación; en primer lugar, que tenemos un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de los combustibles, y hemos podido controlar, bajar la inflación", declaró.

Al arremeter nuevamente contra los medios de comunicación, el mandatario dijo que la molestia es "porque les dejamos de entregar más de 40 mil millones de pesos a los medios en publicidad, pero eso es lo de menos. Lo que les molesta más es que ya no pueden hacer negocios, porque los medios los usaban para amenazar al gobierno, para chantajear al gobierno y recibir a cambio contratos jugosísimos".

"Es de mala fe y un acto de deshonestidad periodística el dedicar ocho columnas a este tema pero es todos los días, porque en el caso de EL UNIVERSAL puede ser por la publicidad", insistió.

El presidente López Obrador reconoció que el problema de la inflación en México se concentra en el tema de los alimentos, aunque destacó que gracias al acuerdo suscrito con cadenas de tiendas de autoservicio, se ha logrado que la canasta básica de 24 productos no rebase los mil 39 pesos.

Mencionó que la percepción que se produce a partir de las notas periodísticas puede generar que se disparen algunos precios, por comerciantes que abusen.

"Aunque no haya motivos para aumentar los precios, si se genera un ambiente de que hay inflación, de que hay carestía, se aprovechan algunos distribuidores de alimentos y de mercancías para aumentar los precios, echándole la culpa al gobierno. Por eso entre otras cosas tomamos la decisión de no aumentar los impuestos", explicó.