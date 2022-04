'Es difícil regularizarse': choferes de plataformas digitales en Torreón

Conductores de plataformas digitales en Torreón como Uber y Didi reaccionaron este jueves a los señalamientos recientes que han hecho taxistas sobre la seguridad del servicio que se ofrece en el gremio, además de la información de la autoridad estatal sobre su presunto “desinterés” por regularizarse.

Al respecto El Siglo de Torreón consultó este día con dos choferes de las empresas Uber y Didi, mismos que solicitaron el anonimato ante el temor de sufrir represalias en su labor diaria, principalmente desde la autoridad estatal que ejecuta operativos de revisión en todo el municipio.

Fue Javier “H” quien admitió que la mayor parte de sus colegas y él mismo operan sin una regulación oficial del Gobierno de Coahuila o de las autoridades municipales, sin embargo negó que sea por desinterés de su parte, sino por los “excesivos” trámites que se les demandan desde la Subdelegación del Transporte en la Laguna, lo que los lleva a mantener un bajo perfil y evadir los puestos de control con tal de “sobrevivir”.

“Te voy a ser sincero, sí estamos sin permiso la gran mayoría y no todos traen carro propio, de hecho el carro que traigo lo estoy rentando y así me la he llevado desde el 2019, si no hago mis trámites ante la subdelegación no es porque no quiera, como dijo el señor Villalobos (subdelegado del transporte en la Laguna) que nos resistimos, no es eso, es que piden cosas que saben que no vamos a cumplir, son requisitos excesivos, carros de más de 250 mil pesos, seguros de 15 mil pesos al año… ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Yo le pregunto a los taxistas ¿ellos traen carros de más de 250 mil pesos?… Hacen todos esos requisitos con ganas de que no los podamos cumplir, nosotros queremos trabajar y ya”, señaló Javier.

En el mismo sentido se expresó Martín “G”, quien comenzó a trabajar recientemente en un vehículo que es propiedad de otra persona y hace semanas sufrió un percance vial, mismo del que afirmó que tuvo que hacerse cargo y con la “misma responsabilidad” de quienes manejan en el servicio público.

Se refirió a las declaraciones de taxistas a El Siglo de Torreón de ayer miércoles, en las cuales afirmaban que es más seguro viajar en taxi que en plataformas digitales, al menos en Torreón.

“Sí es cierto que a ellos les piden muchos requisitos, no lo negamos, tampoco vamos a decir mentiras, pero eso de que es más seguro no es cierto, yo digo que es igual, porque en cualquier lado te puedes encontrar malas personas que te quieran hacer daño, no es un tema de taxis o Uber, yo creo que hasta en la misma calle te puede pasar algo… Casi todos los colegas que trabajamos en la plataforma y que conozco son personas decentes, a lo mejor también nos dedicamos a otra cosa para completar, pero igual que muchos taxistas, yo pido que no nos estén crucificando tampoco”.

Cabe recordar que recientemente el titular de la Subdelegación Regional del Transporte y Movilidad del Gobierno de Coahuila en La Laguna, Jesús Manuel Villalobos, admitió que en lo que va de este año solamente han podido regularizar a unos 13 vehículos que operan bajo plataformas como Uber o Didi, esto de un total de entre 2 mil o 3 mil unidades, también acusó que la situación se encuentra de esa forma debido a la resistencia y desinterés de los choferes de ese gremio por salir de la clandestinidad.

Actualmente las autoridades estatales realizan diversos operativos para detectar vehículos que operen fuera de la norma del transporte vía App en Coahuila, en caso de ubicarlos se les procede a decomisar el vehículo, con multas que pueden superar los 60 mil pesos.