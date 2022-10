'Es claro, pesa más la camiseta de Toluca que la de Juárez', asegura Hernán Cristante

Hernán Cristante es claro, porque lo vivió y estuvo de otro lado... "La camiseta de Toluca, pesa más que la de Bravos, pero la derrota no pasó por el arbitraje, para ellos no soy simpático, pero no pasa nada, hicieron los goles y está bien", comentó el argentino.

El técnico indicó que no sabe si se quedará en el equipo juarense, "tenemos el proyecto, pero esto es de momentos, de sensaciones. Creo que vamos por el buen camino, se hizo una inversión, se trajeron a muchos jugadores, pero creo que son demasiados, se tienen que ir algunos, no podemos dejar a futbolistas al lado de la cancha, además hubo quienes ya sabían que se iban a ir, tiene ofertas de otros lados y cuando eso sucede, la parte económica pesa sobre lo demás... No me da miedo decirlo".

Le deseó un gran camino al Toluca en la Liguilla. "No quería que les fuera bien hoy, pero en adelante... Me han recibido bien, hay gente que conserva los valores con los que nos criamos aquí, otros no... Invirtieron en vez de buscar la paciencia y eso es muy bueno, tienen un equipo poderoso que en cualquier momento pueden cambiar un partido, así pasó con nosotros, metimos tres pelotas al poste, pero ellos nos metieron tres goles, y de eso es lo que se va a hablar".