'Es algo que no le deseo a nadie', dice una de las víctimas del flamazo en Gómez Palacio

"Nos sentimos desamparados", dijo preocupado Martín Castillo, una de las siete víctimas que dejó el flamazo en un puesto de gorditas de la Zona Industrial de Gómez Palacio, al no contar con la asesoría legal que su caso requiere.

"Es algo que no le deseo a nadie", comentó también Alejandro Salgado, quien aún se recupera de las heridas que el fuego le dejó en su rostro y en sus manos, al ocurrir el flamazo mientras esperaban su desayuno en un puesto de gorditas de calle Lerdo de Tejada y Periférico.

Ambas víctimas, lanzaron un llamado de ayuda entre los laguneros en busca de un abogado, dado que la empresa gasera no se ha hecho responsable de lo sucedido.

Entrevistados desde la casa hogar donde ambos son atendidos de sus heridas tras haber sido dados de alta el pasado fin de semana, luego de que los médicos consideraran que el peligro había pasado, al menos para ellos, comentaron que sólo una representante de la aseguradora Afirme se presentó "como visita de doctor", sin brindarles explicación alguna sobre el proceso a seguir, para que pudieran ser atendidos en una institución de salud privada.

"La gasera subió un comunicado, que es una empresa intachable, pero si lo hubiera sido, hubiera tenido la delicadeza de decir, el seguimiento es esto, llegó una chica, que venía de la aseguradora Afirme, y ya...

Ayer (lunes) como pudimos fuimos a la Fiscalía (Vicefiscalía de Justicia), están los pases, pero requieren de una firma para acceder a ello, no lo hicimos porque realmente no sabemos en qué condición vengan estos pases", explicó Alejandro.

La intención es que la empresa se haga responsable de los daños. Y es que en el caso de Alejandro Salgado, aún dependen de él tres de sus hijos y su esposa, y al ser el único sustento, teme quedarse sin recursos durante el tiempo que aún le resta para recuperarse al 100 por ciento.

De acuerdo con Salgado, fueron dados de alta pero sus heridas requieren por lo menos un mes para quedar completamente sanas.

Las quemaduras que sufrió Martín fueron también de segundo grado, pero él en su brazo derecho, desde la muñeca hasta el codo, y en el izquierdo solo parte del codo. También su cabeza, resultó herida con quemaduras.

EL DÍA QUE MARCÓ SUS VIDAS

Alejandro relató lo sucedido esa mañana de jueves. Él junto con Martín y Javier, quien aún se encuentra internado en el Hospital de Alta Especialidad número 71 del IMSS en Torreón, llegaron provenientes del Estado de México, haciendo escala en su empresa para continuar con su camino rumbo a Chihuahua.

Los tres son operadores de unidades que transportan automóviles nuevos y en Gómez Palacio se encuentra una de las armadoras.

Para hacer tiempo, antes que abrieran la empresa, decidieron desayunar en uno de los estanquillos ubicados a unos metros. Cansados de caminar desde la colonia Hamburgo, tomaron asiento de inmediato y ordenaron su desayuno así como un café, "porque me encanta", dijo Alejandro.

Cinco minutos después, llegaron los operadores de la empresa gasera, y en cuestión de minutos sucedió la tragedia.

"Cuando intento pararme, choco contra un puesto, en ese momento me quedo paralizado porque huelo a quemado pero no me percato hasta que camino a la calle, hasta que veo en la camioneta que mi cabello estaba prendiendo, me tapé la cara para que mi familia no me recogiera así todo achicharrado", recordó conteniendo las lágrimas.

La gente de inmediato se acercó para tratar de ayudarlos, pero el riesgo aún era latente debido a que de la camioneta gasera aún había llamas.

Alejando y Martín agradecieron todo el apoyo recibido por los laguneros, que sin conocerlos les han brindado su ayuda, incluso para hospedarse, pues actualmente se encuentran en un refugio en la colonia Chapala de Gómez Palacio, en espera de que su caso se resuelva para poder regresar a casa con sus familias.