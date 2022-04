Epigmenio Ibarra y Ciro Gómez Leyva debaten sobre revocación de mandato

En la plática de esta semana entre los periodistas Ciro Gómez Leyva y Epigmenio Ibarra, tras los comentarios "unos buenos, unos malos" por el caso Ayotzinapa, ahora en el programa "Ciro por la mañana", de Radio Fórmula, tocaron el tema de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por más de 20 minutos, Gómez Leyva e Ibarra hablaron del proceso del próximo domingo 10 de abril y subió de intensidad el debate cuando el productor expresó que estaban en bandos distintos.

Epigmenio Ibarra destacó "el precedente" de la consulta para que los mexicanos, ante seis años, "que son muchos, una condena muy larga", puedan decidir si el presidente de México sigue y "nos evita alzarnos en armas porque nos podemos alzar en las urnas".

"Es un acto de rebeldía cívica, democrática y pacífica", expresó Ibarra.

"¿Qué hubiera pasado si en 2003 hubiéramos tenido la posibilidad de revocar el mandato de Vicente Fox, cuando nos dimos cuenta que este hombre era un mentiroso (...) cuando nos dimos cuenta de su traición"?, preguntó el productor de televisión a Gómez Leyva.

"¿Qué hubiera pasado si después del fraude del 2006 hubiéramos tenido un mecanismo adicional, en el 2009 para parar en seco a Calderón y a su guerra? ¿Cuántas vidas se habrían salvado?", también cuestionó Ibarra.

Epigmenio Ibarra aseguró que "en muchos lugares del país", la gente tendría que caminar seis horas para depositar su voto porque el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló muy pocas casillas, además que no hubo promoción y se registró un sabotaje a la consulta.

-¿Entonces hay que ir a votar el próximo domingo?, preguntó Gómez Leyva.

-Pues si votar es nuestra arma, cómo eludir la responsabilidad de votar, en contra o a favor, pero hay que ir a votar porque eso nos ahorra inestabilidad, derramamiento de sangre, porque es un instrumento cívico, porque es un derecho. ¿Por qué callarse si podemos alzar la voz?, respondió el productor de televisión.

-Bueno, pues veremos cuánta gente sale a votar el domingo; es un mal día, es una mala fecha, comienza la Semana Santa, mucha gente no va a estar en sus ciudades, va a estar en sus lugares, va a estar de vacaciones (...) la fecha en sí, el Domingo de Ramos, pésimo día para hacer una elección, expresó el titular del programa de radio.

-Todo es pésimo, respondió Ibarra al acusar que el INE escogió la fecha.

Al ser cuestionado por Gómez Leyva de qué no entiende a la derecha, Epigmenio Ibarra dijo que "hay un grupo que quiere conservar, mantener, restaurar el viejo régimen, eso es innegable, que idealiza el pasado (...)".

De "esa derecha", Ibarra mencionó a la senadora panista Kenia López Rabadán y de ahí se mueve "toda la gama", que va pasando por el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Sí por México.

Ibarra respondió que el expresidente Enrique Peña Nieto "es impresentable" y nadie añoraría su regreso: "Si hubiéramos tenido la capacidad de revocación de mandato cuando Peña, no pasa del tercer año".

"¿Quién sabe?", expresó Gómez Leyva.

"Bueno, quién sabe", indicó Ibarra.

Tras la marcha de días pasados "Terminas y te vas", Epigmenio Ibarra refirió que la manifestación fue para que "se quede" López Obrador:

"O sea, qué es eso. En realidad yo sigo que no entiendo a la derecha, y sí la entiendo. No tiene la capacidad de movilización, hace mucho ruido y son pocas nueces".

Mencionó que la derecha tiene "discurso de la rabia" y negó que eso lo tenga la izquierda, al ser cuestionado por Gómez Leyva.

"Yo no lo llamo ruido, todo lo que despertaron en el 2014. Movilizaciones en redes sociales", dijo el periodista de Grupo Fórmula.

"Yo le llamo descontento social (...) yo le llamo clamor de justicia", respondió el productor de televisión, quien señaló "prejuicios" y "la idealización de un pasado".

Ibarra también señaló que hay "racismo" por parte de legisladores y periodistas.

"¿Qué periodistas?" Dime uno, exclamó Gómez Leyva.?"Te digo hoy, Raymundo Riva Palacio, lee su artículo de hoy", respondió Epigmenio Ibarra.

"Yo no me levanto pensando en qué le vamos a hacer a Epigmenio".

Tras mencionar el nombre de Riva Palacio "por racista", Ibarra expresó que el conductor de "Ciro por la mañana" y él estaban en "bandos distintos".

"Ciro, tú y yo estamos en bandos distintos", expresó Ibarra. ?"No, yo no estoy en un bando distinto al tuyo", respondió Gómez Leyva.?"Yo creo que sí", agregó el productor.?"No, yo no", dijo el periodista radiofónico. ?"Hay que asumir posiciones", señaló el seguidor del presidente López Obrador.

Ciro Gómez Leyva declaró que él hace un programa de radio por las mañanas y de televisión por las noches.

Ibarra siguió con el debate y opinó que Gómez Leyva "editorializa con los gestos", "con el énfasis" y "con sus ojos", pero hizo un llamado a la neutralidad.

"¿En contra de quién estoy?", expresó Gómez Leyva al reconocer que celebró el programa del IMSS Bienestar en Nayarit. Comentó que podría tener argumentos distintos.

"Yo no me levanto pensando en qué le vamos a hacer a Epigmenio o a los Epigmenios", expresó Ciro Gómez Leyva.

"Yo tampoco me levanto qué voy a hacer con Ciro", respondió Ibarra.