Entregan sillas de ruedas de trabajo a personas discapacitadas en La Laguna

Doña Mercedes Aldaco fue una de las 54 personas beneficiadas con la entrega de las sillas de ruedas de trabajo que realizó DIF Coahuila, gracias a la donación que hizo la Organización Internacional Oasis para la entidad, instrumento que dijo le será de gran utilidad para salir a vender sus jugos por las calles de Torreón.

La entrega se realizó el pasado jueves en el marco del Mes de la Discapacidad establecido en la entidad, en la que se verán beneficiadas un total de 260 personas, sobre todo aquellas que las requieren para mejorar su situación económica.

Roberto Cárdenas, director estatal del DIF Coahuila informó que fue el mes pasado que se lanzó la convocatoria a través de los sistemas DIF municipales, así como en redes sociales, en busca de los candidatos idóneos.

"Para hacer entrega de este instrumento, que es un apoyo para las personas con discapacidad, que sabemos que con este tipo de sillas de ruedas facilita su vida, su situación económica, porque muchos de ellos en la investigación que se hace cuando se inscribieron como propuestas de ser beneficiarios de estas sillas, fueron detectados", explicó.

Doña Mercedes, a nombre de los beneficiarios, agradeció el apoyo recibido y compartió que fue a causa del cáncer de huesos que padeció, que perdió su pierna izquierda, condición que no le impidió seguir trabajando.

"Estos carritos de movilidad van a ser muy útiles para nosotros también quiero agradecer al DIF que acudieron a la escuela de mi niño que es un CAM (Centro de Atención Múltiple) porque es un niño con discapacidad, y ahí les hablaron de mí, que yo trabajo vendiendo jugos en la calle y tuvieron a bien irme a ver, y hoy me siento afortunada de recibir este carrito, que me ayudará mucho… siempre he querido salir adelante, de sacar adelante a mi familia, de esforzarme y lo he hecho", dijo emocionada.

Por otra parte, el director del DIF Coahuila comentó que también se entregarán equipos para 15 Unidad Básicas de Rehabilitación, 7 de ellas ubicadas en la región Laguna. Los municipios que se beneficiarán son: Torreón, Madero, San Pedro, Viesca, Matamoros y Sierra Mojada. En total se aplicarán 600 mil pesos provenientes del DIF Nacional.

De acuerdo con Cárdenas, este tipo de apoyos se habían suspendido debido a la pandemia del COVID, pero en este 2022 se reactivaron, por lo que el gobernador Miguel Riquelme y la presidenta honoraria del DIF, Marcela Gorgón, gestionaron dichos apoyos ante el DIF Nacional.