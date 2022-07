Entregan reconocimiento a 63 policías de Torreón

Autoridades del Municipio de Torreón realizaron ayer jueves una ceremonia de entrega de reconocimientos en favor de 63 agentes de la Policía Municipal que participaron en la dinámica de ascensos dentro de la corporación.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), estuvo encabezada por el propio alcalde Román Alberto Cepeda, quien destacó que este tipo de situaciones abonan a la motivación de los elementos, así como al fortalecimiento de la confianza interna y que es producto de los resultados de su labor diaria.

De la misma forma destacó la política de su administración en materia de Seguridad Pública, tema en el que reiteró que serán invertidos casi 180 millones de pesos al cierre de este 2022, destacando la compra de armamento, cámaras de videovigilancia, arcos detectores de armas para los accesos carreteros del municipio, así como equipamiento, uniformes y otros elementos para el fortalecimiento de las acciones policiales.

"De la parte nuestra, de la administración, generar las condiciones con equipamiento, con herramientas, con capacitación, con un permanente adiestramiento, lo seguiremos haciendo... En este año vamos a hacerlo (180 millones), ya hicimos una inversión importante, el día uno de mi administración y seguiremos haciéndolo, en materia de armamento, de equipamiento, en materia de inteligencia y lo seguiremos trabajando, vamos y vamos con todo en la seguridad, es algo que no es una moneda de cambio, es algo que seguimos trabajando y hay que reconocerlo, el respaldo que nos ha dado el gobernador Riquelme pero, sobre todo también, el respaldo del Ejército Mexicano a través del Mando Especial, a través del 33er Batallón, de la XI Región y de todas las corporaciones que representan".

Recordó que dentro de dichas inversiones se encuentra contemplado el pago por nuevo armamento en beneficio de la labor de la Policía, dijo que se trata de un proceso de varios meses y del que habrán de mantener un seguimiento puntual, de forma que el arsenal pueda arribar en el menor tiempo posible y de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Señaló que solamente en la adquisición de armas el Municipio de Torreón ya pagó unos 15 millones de pesos.

"Hay algo que no está en juego en Torreón, se llama seguridad, nos queda claro lo que cuesta no tenerla y no hay nada más caro que eso, por eso es importante, creo que no estamos siendo excesivos, por el contrario, estamos siendo preventivos, es importante que la inteligencia, el equipamiento, la capacitación vayan acompañados, no podemos apostarle tampoco solo a la inteligencia... Que estemos todos de la mano", dijo el mandatario municipal.