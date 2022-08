Entregan informe sobre Alerta de Género en Durango

Andrea Dorador Sarmiento, coordinadora de la Alerta de Género en el estado de Durango, informó que fue el 15 de julio que se entregó el informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre el trabajo realizado, sin proporcionar mayores detalles, y adelantó que la entidad está abierta a implementar mecanismos que se hayan implementado en otros estados y que hayan funcionado.

Fue en la charla que sostuvo Dorador junto con Benedicta Gutiérrez, directora de orientaciones jurídicas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y en enlace para dar cumplimiento con la Alerta en el canal de la Comisión, que se habló sobre los avances de la alerta, en la que se encuentran 16 municipios desde 2018.

En el encuentro, la coordinadora no emitió detalles de cuáles son los lineamientos que debe cumplir la entidad y cuáles de estos se han atendido.

Recordar que dentro de las medidas que se deben atender en los municipios está el contar con albergues para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en las cuatro regiones de la entidad. Sin embargo ni Gómez Palacio ni Lerdo, que son parte de los 16 municipios, cuentan con dichos espacios.

En la charla, solo se habló de la necesidad de atender la zona indígena del Mezquital con un albergue e incluso con dos de estos espacios, dadas las condiciones en que se encuentras las mujeres de la zona.

La directora de Orientaciones Jurídicas de la CEDH, comento que se tiene la intención de seguir trabajando en el tema de la Alerta de Género, no solo con la intención de salir de la misma, sino para que realmente la entidad sea un lugar mejor para vivir para las mujeres.

"Que realmente las mujeres en Durango puedan estar seguras, puedan vivir tranquilas, que la violencia se entienda que no es normal, en todas las formas en las que la propia ley, tanto general como estatal, lo señalan , que las instituciones para eso estamos y que las instituciones debemos de prepararnos y capacitarnos y estar trabajando constantemente en el tema".

Además, recalcó sobre la necesidad de hablar con la otra parte, que es la de los hombres agresores, "escucharlos también… no puedo resolver una situación si no escucho lo que el otro me tiene que decir, a lo mejor tiene problemas de violencia".

CONVENIO

Y a unas semanas de concluir la presente Administración Estatal, la coordinadora, Andrea Dorador, anunció la firma de un convenio con la Federación para lograr recursos para el Instituto Estatal de las Mujeres.

"Acabamos de firmar un convenio con la federación para que el Instituto Estatal de las Mujeres tenga recursos bajo el programa Paimef (Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres), para que los institutos municipales puedan ser operados adecuadamente".

ANTECEDENTE

La Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, emitió declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el mes de noviembre de 2018 en los municipios de: Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, General Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria, del estado de Durango, con la finalidad de implementar las medidas necesarias para cesar la violencia contra las mujeres en esa entidad federativa, atendiendo las condiciones culturales, sociales e institucionales que obstaculizan el libre ejercicio de sus derechos humanos, particularmente, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación en razón del género.