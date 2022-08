Entregan bonos tras una semana de paros en Gómez Palacio

Después de tomar la Casa de Gobierno de Gómez Palacio en cuatro ocasiones y de ayer bloquear el acceso principal de la Recaudación de Rentas, cerca de la Torre Eiffel, finalmente las autoridades estatales depositaron el pago del bono de ajuste de calendario a pensionados y jubilados de la Sección 188 del SNTE en La Laguna de Durango.

En la región son alrededor de 900 personas y según los quejosos fue después de las 3 de la tarde de ayer que comenzó la dispersión del recurso por parte de la Direcciones de Pensiones del Estado de Durango.

Es importante señalar que ayer por la mañana, personas que acudieron a realizar diversos trámites gubernamentales tuvieron dificultades para llevarlos a cabo debido a que las instalaciones de la Recaudación de Rentas estaban tomadas.

Ante la falta de respuesta de las autoridades para pagarles su bono de ajuste de calendario (equivalente a seis días de salario), pensionados y jubilados decidieron ejercer presión. A la par, tenían tomada la Casa de Gobierno.

RECLAMOS

Fernando Montes Garibay, uno de los afectados, dijo que querían ser escuchados pues era una incongruencia que ya jubilados cuando deberían de estar tranquilos en sus hogares y sin ninguna preocupación, tuvieran que salir a la calle a reclamar un derecho ya devengado.

"El gobierno nos obliga porque caen en incumplimiento, no pagan. Ellos se escudan diciendo que la Federación no les entrega los recursos a tiempo, eso no es válido porque se supone que todos esos dineros están dentro del Ejercicio Fiscal, ya están etiquetados y no pueden ser tocados...", dijo el señor.

En un inicio, las manifestaciones fueron porque reclamaban el pago del bono de Rezonificación y del ajuste calendario.

Los quejosos alegaban que ambos depósitos debieron realizarse desde el pasado 15 de agosto y que no había sido así.