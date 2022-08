Entre señalamientos, avalan finanzas de Gómez Palacio

Con 8 votos a favor y 6 en contra, los regidores aprobaron las finanzas públicas del Ayuntamiento correspondientes a los meses de Mayo y Junio. Hubo críticas por gastos que consideran exagerados o incongruentes, además de falta de transparencia.

En lo que corresponde a mayo, se aprobó el estado financiero con 253 millones de activo circulante y no circulante por 1,660 millones de pesos, para un total del activo por 1,914 millones de pesos. Se informó sobre el pasivo circulante de 88 millones y un pasivo no circulante por 26 millones, para un total de pasivo de 114 millones de pesos. El total de Hacienda Pública es de 1,800 millones en números redondos.

El regidor priísta Francisco Bardán, dijo que durante esta administración las autoridades no pudieron nunca brindar argumentos para aclarar los reportes financieros de lo que señaló como una "pésima administración".

Criticó el gasto "estratosférico" por 54 millones 436 mil pesos, "la verdad es que se ha ganado esta administración, presidenta, en honor a su exalcaldesa el mote del municipio y el ayuntamiento más huachicolero de la República", dijo, pues los más de 54 millones de pesos no se justifican, argumentó, por los meses de inactividad e inoperatividad a raíz de la pandemia.

La regidora priísta, Aidé Román, dijo que durante toda la administración no hubo análisis ni comparativos en cuanto a al desempeño de los funcionarios y que en cambio hubo gastos que poco se justifican y puso como ejemplo los artículos deportivos y vestuarios por 8 millones de pesos, "que no están justificados dado que no habido actividades y también el tema de los servicios oficiales, con más de un millón de pesos y que además en recreación y cultura se tuvo un presupuesto de 50 millones de pesos y un devengado de casi 18 millones de pesos, cuando tampoco se han visto actividades culturales y deportivas de gran impacto en lo que va de la Administración", dijo Román, quien aseguró que existe una falta de congruencia y un pobre desempeño de los funcionarios públicos.

Otro regidores que votaron en contra, además de los arriba señalados, fueron Juan Moreno, Juan Francisco Bueno, Hortensia Galván y Karla Tello.

Y LAS DE JUNIO IGUAL...

En cuanto al mes de Junio, se aprobó igualmente con 8 votos a favor y 6 en contra las finanzas, que fueron de 240 millones de pesos en activo circulante y activo no circulante por 1,663 millones de pesos y un total de activo por 1,904 millones de peso. En pasivo circulante fueron 82 millones de pesos y en pasivo no circulante 26 millones de pesos, para un total de pasivo de 108 millones y un total de Hacienda Pública por 1,795 millones, haciendo un total del pasivo y Hacienda de 1,904 millones en números redondos.

El regidor Francisco Bardán, dijo que se encontraron algunos datos en las finanzas de Junio donde se ven diferencias sustentables al realizar comparativos de gastos en los mismos rubros.

"Pero preocupa más los pagos extraños que se han ejercido en algunos conceptos y preocupa porque no son pagos o cantidades que se han estado haciendo normalmente en estos conceptos", dijo.

Mencionó que le parecía extraño que ya casi por concluir la Administración Municipal, se hicieron pagos en conceptos muy específicos, por ejemplo, en Presidencia Municipal se hizo un pago de más de 5 millones de pesos; en Contraloría Municipal de Mayo a Junio, se hizo un pago de más de un millón de pesos en obras públicas, donde se ha pagado muy poco del presupuesto aprobado, pero "extrañamente pagaron una cantidad de 16 millones de pesos, cuando se habían pagado apenas 11 millones de pesos en lo que va del año, mientras que en Servicios Públicos se ha pagado menos de la mitad de lo presupuestado, pero en junio se hizo un pago de más de 28 millones de pesos.

La regidora Aidé Román dijo que era lamentable que en 3 años hubiera apatía y desinterés por parte de los integrantes del Cabildo y que lamentablemente no hay ni conocimiento de lo que se está aprobando.

Los regidores Juan Moreno, Francisco Bueno, Hortensia Galván y Karla Tello, también votaron en contra. Está última mencionó que habían gastos exorbitantes en los rubros de Materiales y Suministros, así como en Servicios Generales de un mes a otro.