Enrique Hernández regresa con Medias Rojas

El outfielder boricua Enrique Hernández regresó a la alineación de los Medias Rojas de Boston este martes, tras dos meses de ausencia y una vez que salió de la lista de lesionados de 15 días.

Hernández había estado fuera desde el 8 de junio por un tirón en el flexor de la cadera derecha. Antes del encuentro ante Pittsburgh reveló que se le drenó un hematoma interno en el músculo abdominal derecho en junio.

"Nunca me había perdido tanto tiempo en mi carrera y sentía que de cierta manera no era parte del equipo", aseguró el jardinero y pelotero de cuadro. "No había nada que pudiera hacer para ayudar al equipo, fue frustrante. Siento que perdí toda una temporada, pero estoy contento de estar saludable y de vuelta", dijo.