Endurecerán sanciones por ensuciar la vía pública en Torreón

Autoridades municipales de Torreón endurecerán las sanciones contra las personas que insistan en dejar basura y escombros en la vía pública, situación que afecta no solamente la imagen pública y la sanidad, sino la adecuada operación del sistema de drenaje en los diversos sectores en los que se presenta dicha problemática.

En esta semana se informó que durante en el corto plazo serán analizadas y dadas a conocer diversas acciones de sanción a quienes sean sorprendidos dejando basura en zonas no autorizadas, así como de la dinámica de coordinación con corporaciones policiales que habrán de participar en la vigilancia y prevención en general.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales precisó que se trabaja con un despliegue completo de las brigadas de "La Ola" en vialidades de mayor tránsito vehicular, así como en colonias del sector Suroriente, mismo que concentra en los últimos meses la mayor cantidad de desechos en la vía pública.

Dentro de las áreas con mayor afectación en ese sentido se encuentran los camellones centrales, las plazas públicas, así como los terrenos particulares que no cuentan con un bardas perimetrales u otros elementos para delimitar su espacio; respecto a esos últimos sitios también trascendió que se proyectan sanciones en contra de los propietarios que no se hagan cargo de los mismos, o bien, que no ejecuten las acciones de limpieza que correspondan.

Será en los próximos días cuando el tema sea tratado en la Comisión de Servicios Públicos, misma en la que se analizarán posibles modificaciones a los reglamentos que puedan estar involucrados, así como de la dinámica que habrá de involucrar a corporaciones e inspectores municipales.

Coordinación

Buscan evitar mayores niveles de suciedad en la vía pública mediante sanciones severas.

* El tema será discutido en comisiones de Cabildo, además se tendrá apoyo y coordinación de parte de la Dirección de Servicios Públicos.

* Acciones de prevención serán ejecutadas junto con la Policía Municipal.

* A dueños de terrenos se les podrá obligar a hacerse cargo de la limpieza de sus espacios.