'Encontré fotos de ella en su celular': Mujer asegura que Karely Ruiz destruyó su matrimonio

En redes sociales se ha viralizado la confesión de una mujer que asegura que su matrimonio se acabó por culpa de la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, pues habría encontrado fotos de ella en el celular de su ahora exesposo.

El 'tiktoker' @icefire_oficial entrevistó a una mujer que señaló que la regiomontana había sido la culpable de su divorcio, luego de que se peleara con su expareja por tener guardadas fotos de Ruiz en el teléfono.

Y es que pese a que el hombre le habría explicado que Karely es una famosa modelo de OnlyFans, la mujer desconfió de sus palabras, asegurando incluso que su exmarido mantenía conversaciones con la originaria de Nuevo León.

"Karely Ruiz destruyó mi matrimonio. Porque encontré fotos de ella en el teléfono de mi exesposo, porque nos separamos. Yo le reclamé y él me dijo que ella era una famosa no sé qué cosa, pero nos separamos por culpa de Karely Ruiz (...) No sé si se estaban mensajeando, pero de que había fotos de ella encuerada, había", confesó.

Además, cree que Ruiz pudo haberse fijado en su marido porque ha escuchado que a ella 'le gustan mayores'.

"Veinte años de matrimonio por culpa de ella".