EN VIVO: Desde CDMX, López Obrador encabeza marcha por cuatro años de gobierno

Esta vez no son feministas enfurecidas, ni madres buscando a sus hijos. Quien convoca a marchar es el poder: El presidente Andrés Manuel López Obrador que vuelve a las calles como en su época de activista justo con políticos afines y miles de ciudadanos.

Decenas de miles de mexicanos de toda la república caminaban con espíritu festivo por la capital que, desde la madrugada, tenía sus principales avenidas plagadas de centenares de autobuses que llegaron del norte y sur del país.

El mandatario llamó a todos a participar en la "marcha del pueblo" en un pulso a la oposición, que salió en grandes números a protestar contra su gobierno hace dos semanas criticando sobre todo su más reciente apuesta de cambiar las leyes electorales.

Los participantes llegaron organizados por el partido gobernante, Morena, y por sindicatos y organizaciones de todo tipo. López Obrador dijo que no se puso “ni un centavo” del presupuesto federal para la marcha, pero en muchos casos el transporte lo pusieron los ayuntamientos, como explica Pedro Sánchez, un albañil que llegó con su esposa desde el istmo de Tehuantepec, en el sur del país.

La oposición aseveró que muchos fueron forzados a participar, pero todos los manifestantes lo han negado.

“No somos acarreados, se llama organización y aunque no lo crean es lo que estamos haciendo desde 2006”, dijo Nelly Muñoz, una administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras viajaba en transporte publico junto a una matemática y una diseñadora para participar en el evento. Mencionó el año en el que López Obrador se postuló por primera vez a la presidencia.

“Yo vengo desde Sonora en avión y me pagué mi boleto”, contestó la abogada América Verdugo.

El problema, según Clara Jusidman, fundadora INCIDE Social —una ONG especializada en democracia, desarrollo y derechos humanos_, es que muchos mexicanos se sienten obligados a participar porque reciben transferencias directas del gobierno, que es la principal vía utilizada por el presidente para apoyar a los más necesitados, algo que, a su juicio, es un sistema de “sujeción o subordinación” más que un ejemplo de una democracia social.

Entre los manifestantes también había secciones más críticas de Morena que rechazan a los dirigentes del partido, pero apoyan al presidente.

“Hay cosas en las que no estamos de acuerdo”, señaló Aurora Pedroche, miembro de este sector y mencionó cuestiones electorales o de seguridad. “Pero eso no significa que no apoyemos el proceso de la Cuarta Trasformación; no se puede hacer un cambio del día la noche y Andrés Manuel no es infalible, pero hemos trabajado mucho y lo que no queremos es que esto se revierta”.

Entre los asistentes están el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; el gobernador Cuauhtémoc Blanco; Miguel Barbosa; el titular de Segob, Adán Augusto; el canciller Marcelo Ebrard y otras figuras de la política nacional.

Equipo de Ayudantía y militares cuidarán a AMLO

El equipo de Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador y personal militar, vestidos de civil, se encargarán del perímetro de seguridad del Mandatario en la marcha de este domingo.

Sobre Paseo de la Reforma, ambos equipos se alistan para recibir al Jefe de Ejecutivo, que marchará del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México con motivo del cuarto aniversario de si llegada a la Presidencia de México.

El equipo de Ayudantía son entre 15 mujeres y hombres.

Mientras que el otro equipo está formado por unas 30 mujeres y hombres, algunos de ellos con equipo de radiocomunicación.

Se conoció que también apoyarán con la seguridad personal del Gobierno de la Ciudad de México vestidos de civiles.

'Marcha de AMLO será mayor a la del INE'

Al arribar al Ángel de la Independencia, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que espera que la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sea un éxito, y que marcharán personas provenientes de todo el país.

"Si aquellos dijeron que eran 600 mil, pues seguramente esto lo vas a multiplicar por cinco, ¿no?", comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Fue recibido por diputados federales y simpatizantes que le gritaron: "gobernador, gobernador".

Aseguró que el movimiento que encabeza el presidente de la República aún tiene un gran apoyo.

"Nuestro movimiento es una energía social, que afortunadamente vive aún en la inmensa mayoría de los mexicanos", afirmó.

Previo

Simpatizantes de Morena se concentraron por la noche con casas de campaña, carteles, música y consignas en el Paseo de la Reforma; ya que la marcha estará encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador e iniciará a las nueve de la mañana en el Ángel de la Independencia y culminará en la Plaza de la Constitución.

La movilización encabezada por el presidente López Obrador, se llevará a cabo para celebrar los cuatro años de su gobierno, la primera administración en México de un presidente de izquierda.

Entre las consignas que han preparado los simpatizantes se puede leer "INEpto Lórenzo Córdova", "Amor con Amor se paga mi AMLO", no pudo faltar simpatizantes con máscaras alusivas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, el Gobierno de México a través de twitter anunció que el mandatario dará un mensaje a los asistentes en el Zócalo capitalino.

ARRIBAN A CDMX MILES PROVENIENTES DE COAHUILA Y SONORA

Desde la tarde del sábado miles de personas provenientes de diferentes estados de la Repúblicas Mexicana arribaron a la Ciudad de México para participar en la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El movimiento se llevará a cabo este 27 de noviembre, iniciará a las 9:00 horas partiendo desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo capitalino, donde el presidente emitirá el Cuarto Informe de Gobierno.

Sonora

Decenas de autobuses salieron la noche del jueves desde diversos municipios de Sonora para apoyar la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador que se llevará a cabo la mañana del domingo 27 noviembre.

De acuerdo a un vocero del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sonora, fueron los liderazgos locales de los municipios quienes organizaron los traslados de los simpatizantes de AMLO a la Ciudad de México.

Algunos sonorenses fueron alojados en la Ciudad de México y otros en el Estado de México.

Por la tarde-noche del sábado, los sonorenses fueron convocados a un encuentro previo en la plancha del Zócalo capitalino.

De acuerdo a información que trascendió en redes sociales a los simpatizantes, se les ofreció hotel, 300 pesos diarios para alimentos y transporte de ida y vuelta.

Además, el gobernador Alfonso Durazo confirmó su asistencia a la marcha en apoyo al Presidente como muestra de agradecimiento al respaldo que ha brindado a los sonorenses.

Coahuila

Hasta con bocinas, micrófonos y equipos de sonido cargaron militantes y/o simpatizantes de Morena, algunos llevan su lonche, van en el contingente de 2 mil 880 personas de Coahuila que acudirán a la Ciudad de México a la marcha convocada para este domingo por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Van de casi todas las edades, muchos son adultos, de más de 60 años que no están enfermos o discapacitados físicamente, porque les advirtieron que no aceptarían a quienes están mal de salud o no puedan caminar ni a niños tampoco, pues van a celebrar el Cuarto Informe de AMLO y a mostrarle su respaldo, según afirmó una de las coordinadoras.

Desde Piedras Negras hasta la capital recorrerán mil 300 kilómetros de distancia, en al menos unas 13 horas y media.

Son 72 camiones de muchas líneas de Transporte Turístico como Senda y Turimex que salen a distintas horas.

De Saltillo, se fueron a las 6 de la tarde de la Plaza Ciudades Hermanas, frente a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El plan es viajar seguido, sin detenerse, por eso llevan sándwiches, tacos, tortas, gorditas, frutas, té, botellines de agua y refrescos.

A las 8 de la mañana

Tentativamente llegaron a la Ciudad de México antes de las 8 de la mañana del domingo, porque la cita es una hora después.

“Debemos estar antes, con tiempo, para acomodarnos por contingentes, ya nos tienen apartados nuestros lugares para empezar la marcha a las nueve”, señaló la señora Diana.

La "cuota" del CEN de Morena

"La cuota" que pidió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fue de 3 mil personas, pero contrataron menos autobuses de los que necesitaban con capacidad para 40 pasajeros cada uno, así que nada más cupieron 2 mil 880, y se llenaron, aseguraron en la casa de campaña de la diputada Lizbeth Ogazón Nava.

De vuelta terminando la marcha

"No sabemos cuánto se vaya a tardar la marcha, pero pensamos que terminando, después del mediodía, nos vamos a regresar y viajaremos toda la noche para estar llegando aquí a Saltillo, al amanecer del lunes, primeramente Dios", comentó la mujer, que va muy entusiasmada en el grupo.

Algunos dicen que no pueden viajar por falta de dinero y aprovecharon la oportunidad como paseo que es totalmente gratis, porque ni la comida van a pagar.

Los camiones partieron con gente de Acuña, Piedras Negras, Allende, Múzquiz, San Juan de Sabinas (Nueva Rosita) Sabinas, Frontera, Monclova, Castaños, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Viesca, Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo…, de todos, los (38) municipios de Coahuila, aunque los puntos de salida fueron en 18 de ellos.