EN VIVO: Alfombra roja de los Premios Emmy 2022

Este lunes regresan los Premios Emmy a la normalidad en su edición 2022, después de dos años en que se llevaron a cabo a la distancia.

Con grandes nominados que abarcan estrellas del nivel de Zendaya, Andrew Garfield, Elle Fanning, Michael Keaton y Sandra Oh. La gala número 74 de los Emmy estará al nivel de los premios Oscar, o mejor.

Y es que con la popularidad que han ganado las series de televisión, gracias a los diferentes servicios de "streaming" como Netflix, Hbo Max, Paramount+, Starzplay, por mencionar algunos, estos premios más que nunca han tomado relevancia mundial.

Además, el 2022 supone una marca histórica para los premios, ya que, por primera vez, una serie de habla extranjera encabeza las categorías principales: El Juego del Calamar.

Como en todas las premiaciones, uno de los momentos más esperados, es la alfombra roja, y se podrá ver desfilar a grandes estrellas del entretenimiento, figuras de series como Ozark, Euphoria, Stranger Things, por mencionar algunas.

Laverne Cox

Una de las primeras en llegar fue la actriz trans, Laverne Cox, conocida por su actuación en Orange is the New Black. La famosa apareció con un vestido de silueta que recuerda a Jeremy Scott de Madonna en los años 80.

AP

RuPaul, Michelle Visage y Carson Kressley

Otras figuras del entretenimiento que ya se hicieron presentes son RuPaul, Michelle Visage y Carson Kressley del popular reality show de drag queens, Rupaul Drag Race.

AP

Jung Ho-yeon

La modelo y actriz, Jung Ho-yeon, conocida por su actuación como Kang Sae-Byeok en El Juego del Calamar, también se hizo presente, con el peculiar estilo al natural que caracteriza a las estrellas surcoreanas. Aunque destacando con su vestido colorido.

AP

Lee Jung-Jae

También de El Juego del Calamar, llegó Lee Jung-Jae, uno de los nominados a Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática. Aunque el sí que estuvo bien acompañado, pues a su lado posó Lee Jung-Jae.

AP

Andrew Garfield

Otro de los nominados, Andrew Garfield, llegó con un traje blanco y con barba, dejando salir su lado más relajado para estos premios.

AP

Will Poulter

La estrella de la serie Dopesick, y reconocido por su trabajo en The Maze Runner, llegó en un elegante traje negro y sumamente minimalista, el actor Will Poulter.