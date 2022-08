En vacunación en Gómez Palacio, van primero hijos... de funcionarios

Servidores públicos municipales y estatales se "colaron" ayer a una fila preferencial para ingresar a un puesto exclusivo de vacunación contra la COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años, que se instaló en el espacio conocido como "Las Jarras" de la Expo Feria de Gómez Palacio. El acceso era controlado por la parte trasera, donde regularmente se ingresa a la Velaria o al palenque Vicente Fernández.

Esto sucedió mientras miles de personas esperaban del otro lado bajo los intensos rayos del sol. Incluso, hubo gente que pasó la noche en el estacionamiento de la Expo con tal de que sus hijos alcanzaran a vacunarse en el horario de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Ayer, la programación se hizo para menores con apellido paterno que iniciara con las letras H, I, J, K, L, M y N.

Hubo quienes llegaron desde las 6 de la tarde del pasado lunes, otros más lo hicieron a las 9 de la noche y a las 2 de la mañana. La gente arribó con casas de campaña, cobijas, colchonetas, sillas y cubetas. Los que pudieron, durmieron en la banqueta, otros más lo hicieron en sus automóviles o se relevaron con otros familiares.

Con el rostro cansado, y con todos los signos de una noche desvelo, Alma Alicia salió minutos después de las 10 de la mañana de ayer de la Expo Feria. Llevaba una silla y cobertores, pues desde un día antes había hecho fila.

"Traje a vacunar a mi niña de 9 años, yo me quedé toda la noche, a ella me la trajeron a las 7 de la mañana, fue una noche muy helada, fresca pero me traje cobijas para estar cómoda.

Esto fue muy tenso, muy cansado. Hay que echarle más ganas y poner orden, porque hicimos listas para que nadie se nos metiera a la fila, ahorita ya nos vamos a dormir, a descansar", expresó.

Mientras personas como Alma Alicia se formaron en la fila común, en "Las Jarras" había una hilera de personas del Ayuntamiento y del Estado con sus hijos e hijas.

En un recorrido que hizo El Siglo de Torreón por ese lugar, se pudo observar que estaban formados en la hilera exclusiva niños y niñas y personal de dependencias como el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Sistema DIF, y de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de la Secretaría de Salud del estado de Durango, entre otros.

Se pudieron identificar porque muchos de ellos acudieron con el uniforme que utilizan en sus centros de trabajo. Hay que recordar que las instalaciones de la Expo Feria son resguardadas por el Municipio.

FILA NO ERA PARA SERVIDORES, ASEGURAN

Al respecto, Blanca Estela Rocha, coordinadora de la Brigada Correcaminos, dijo que el Gobierno de México habilitó ayer una célula de vacunación en "Las Jarras" para aplicar la vacuna contra la COVID-19 a niños y niñas de 5 a 11 años de edad que se quedaron rezagados el lunes 29 de agosto y que tienen apellido paterno que inicia con las letras A, B, C, D, E, F y G. Negó que ellos hubieran autorizado el acceso a las y los servidores públicos o que existiera algún privilegio, además de indicar que también llegaron otras personas a formarse cuando se enteraron que había ingreso por la parte trasera.

Aunque ella comentó que la célula era rezagos, es importante mencionar que mujeres con niños y niñas que habían acudido el pasado lunes y que no alcanzaron vacuna, tuvieron que hacer fila común ayer martes.

La Jornada de Vacunación contra la COVID-19 para niños y niñas de Gómez Palacio se programó del 29 de agosto al primero de septiembre y la meta es aplicar 30 mil dosis pediátricas de Pfizer/BioNTech. La petición de las autoridades es que la ciudadanía respete el calendario por orden alfabético y que sólo acudan quienes residan en esta ciudad, esto con el fin de agilizar el proceso de vacunación.

Cancelada

Cancelan vacunación a rango de 12 a 17 años.

* Lorenzo Blanco Lozano, director regional de los Programas para el Bienestar zona 02 informó ayer que se canceló la vacunación contra la COVID-19 a adolescentes rezagados de 12 a 17 años de Gómez Palacio, debido a que las dosis de Pfizer se terminaron.

* La inoculación se realizó en la Expo Feria y se destinaron 2 mil dosis para dicho sector de la población.

* El funcionario federal pidió a la población que para el rango de 5 a 11 años no se formen antes de la hora indicada. La atención es a partir de las 9 de la mañana.