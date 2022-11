'En Torreón y Pachuca no hay tentaciones para los jugadores como en Guadalajara'

El rendimiento de Guillermo Almada como director técnico en México sigue siendo tema de análisis, sobre todo después de coronarse campeón del Apertura 2022.

Sin embargo, se ha cuestionado el por qué el uruguayo no dirige a Chivas si es tan buena opción, a lo que la mesa del programa deportivo Futbol Picante en ESPN, concluyó que el resultado no sería lo mismo debido a que “en Torreón y Pachuca no hay tentaciones como en Guadalajara”.

“Una vez hice una encuesta con gente y jugadores que habían estado en Torreón y Pachuca, y me dijeron, ‘son iguales’ (las ciudades). Pero hay un factor diferencial que nunca me dijeron por qué si son dos ciudad muy parecidas se la pasaban contentos en Torreón y en Pachuca no tanto”, mencionó el polémico Álvaro Morales.

Jared Borgetti, quien tiene su residencia en la ciudad de Torreón, le aclaró que en La Laguna hay más lugares a dónde puedan salir, y en el destino hidalguense (donde también jugó) no tanto, además manifestó que en el caso de que Almada hubiera dirigido a Chivas, muy probablemente mandaría a la banca a los jugadores indisciplinados.

“Si Almada estuviera en Chivas y se entera de ese tipo de cosas (que se van de fiesta), manda a la banda a Alexis Vega y al que quiera, no le importa”.

Por su parte, Francisco Gabriel de Anda, se deshizo en elogios sobre el entrenador de los Tuzos:

“No solamente los pone, los hace mejorar, potencia su calidad, los respalda y los hace jugar en conjunto, les exige más que nadie, es muy duro. Y sabes cuál es su principal virtud … que rescató a ‘Chofis’”,