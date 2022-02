En suspenso, nombramiento de direcciones municipales en Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, negó que se estén registrando afectaciones a la operatividad municipal debido a la falta de nombramientos que persiste en su gabinete, específicamente en el caso de Protección Civil, dirección que se atiende emergencias diariamente y que carece precisamente de un responsable formal a un mes y 3 días de iniciada la administración.

Este jueves, el mandatario fue cuestionado respecto a la falta de nombramientos en Protección Civil, el Archivo Histórico, entre otras áreas, de las cuales dijo que se ha procurado una operación regular mediante la línea de mandos que existe y de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de los trabajadores municipales.

“No, por supuesto que no (se afecta la operatividad), desde el principio de mi gobierno y qué bueno que lo preguntas, porque es algo que nunca (ocurrió), desde el primer día estamos ocupados y preocupados de que lo que le ocupa hacer a cada dirección o cada subdirección, de lo que esté pendiente por designar no se vea flagelado porque no hay nombramiento, se está ocupando que todo se dé en orden y de manera puntual para ser atendido y los nombramientos de todos modos ya (vienen)”, dijo.

Cepeda afirmó que algunos de los nombramientos oficiales se darán a conocer en el transcurso de este mismo jueves y también durante mañana viernes, siendo los últimos en darse hasta la próxima semana.

Adelantó únicamente que en la dirección de Radio Torreón quedará a cargo el conductor Benjamín Mijares, también admitió que una posibilidad para ocupar la Dirección de Protección Civil corresponde al exjefe de Protección Civil en Gómez Palacio, Alonso Gómez; por el momento en el Archivo Municipal trabaja con Carlos Castañón al frente, aunque en todo caso podría darse el cambio de directiva de la misma forma.

“No va a haber tiempo de curva de aprendizaje, espero que sea lo menor, sin embargo ya se tienen que incorporar porque el tema de Protección Civil es un tema importante, no se ha descuidado, no hay ningún área (descuidada)? Ya con nombramientos la siguiente semana”, afirmó Cepeda González.

Cabe recordar que el propio mandatario local afirmó que la totalidad de los nombramientos y designaciones en su gabinete se habrían de realizar a “más tardar'' los primeros días de febrero, toda vez que en el proceso de entrega-recepción de 2021 no se brindaron mayores detalles respecto a los perfiles que habrían de ocupar las diversas direcciones y oficinas de alta prioridad en el Ayuntamiento de Torreón.