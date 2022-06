'En seguridad no hay triunfalismos', dice Manolo Jiménez

Abierto y claro. Manolo Jiménez se sinceró con El Siglo de Torreón y antes de postular sus intenciones por ser gobernador precisó que no existe un mejor perfil para ser presidente del país que el de Miguel Riquelme, y acotó: "no estaría mal que el modelo de seguridad de Coahuila se replicara a nivel nacional". Invitado para hablar sobre los avances del programa Mejora Coahuila, el secretario de Desarrollo Social de Coahuila terminó hablando de una forma clara sobre el escenario político del estado.

Así respondió a esta casa editora en el estudio de Siglo TV.

-¿Cómo va el programa Mejora Coahuila?

Ya lo tenemos prácticamente aterrizado en los 38 municipios del estado, ya estamos trabajando con las alcaldesa, alcaldes, secretarios. Hemos firmado convenios con distintas empresas para poder bajar a bajo costo distintos programas. Traemos estos 10 ejes con proyectos. Ha tenido un gran éxito, la gente conoce y ha escuchado de esta estrategia social. El mes de mayo fue donde se empezó a ejecutar todo. Ha dado buenos resultados, veo saldo muy positivo a este corto tiempo", detalló a esta casa editora.

Sobre cómo es la evaluación del programa, Jiménez indicó que el primer objetivo es informar a las personas sobre sus ejes. "Hemos tenido beneficiarios de distintos programas. En el eje de salud con el programa de Operación de cadera y Operación de rodilla, hace dos semanas estuvimos en Nueva Rosita visitando a los primeros 20 pacientes ya operados (...) ya estamos viendo resultados con distintas historias, con apoyos académicos, becas, con el programa alimentario y cuando vemos estas historias y somos testigos en vivo y a todo color nos damos cuenta de que está funcionando".

-¿Consideraron ampliar los padrones de beneficiarios a raíz de que se implementaron otros programas?

Hay programas que los crecimos, hay otros que los llevamos a más lugares, había programas que existían, pero que no se socializaban, como era lo más óptimo, la gente no sabía. No se aprovechaba al cien por ciento. Una de las estrategias de Mejora es llevar la información a cada colonia, a cada ejido. Yo lo veo como un programa logístico. Si bien ya existían más cosas, estaban dispersas. Esto nos permite no andar duplicando beneficiarios y esto nos permite llegar a más familias. Ser más efectivos. Ya que sí existe un limitante, que es el recurso. El presupuesto es por secretaría y por programa, pero más o menos hicimos cuentas; son como 5 mil millones de pesos. Aquí entra presupuesto de los estados, los municipios. Por ejemplo, con Román, Charro, David se realiza en forma conjunta. Ayer estuvimos en Nava; fue mitad y mitad.

-La vez pasada comentaste que depende de la zona. En el caso de La Laguna y la crisis del agua que se vive, ¿hay un proyecto de Mejora Coahuila?

Nosotros, en el caso de los municipios, generalmente nos ponemos a la orden de los alcaldes y alcaldesas, que conocen cuáles son las obras prioritarias. Aquí estamos en sintonía con el alcalde y su equipo, existe una partida presupuestal para poder hacer en conjunto unas obras que tendrían que ser de agua o drenaje. Aquí estamos en sintonía con el Municipio, que tendría que se concretar algunas obras, ya sean de agua o drenaje.

-La Secretaría de Desarrollo Social te permite andar en todo el estado y conocer mucha gente; evidentemente también es una plataforma política porque mucha gente te conoce, a raíz de eso se te menciona como una persona candidateable para una posible sucesión de la gubernatura. ¿Cuál es tu opinión?

Agradecerle a la gente que ve esa posibilidad; a final de cuentas son los ciudadanos que tienen la opinión. Ya sea en la política, en lo profesional, en lo familiar, cuando uno hace las cosas bien, cuando uno le echa ganas, por consecuencia cosas mayores se presentan en la vida.

-¿Te gustaría?

Sí, claro. Estamos para transformar bien las cosas y esa fue la razón por la que decidí en su momento participar para presidente municipal… Logramos hacer un proyecto muy padre para Saltillo, donde participaba mucha gente, sociedad civil, ciudadanos; logramos buenos resultados en Saltillo en temas importantes como seguridad, competitividad. Y, bueno, así como trabajamos en Saltillo, el gobernador nos dio la oportunidad de trabajar en su equipo. También hice algunos proyectos como alcalde de Saltillo y desde ese momento traemos aún inercia y esa dinámica. Y me gusta, y para eso estamos.

-¿Cómo te va con el alcalde de Torreón?

Muy bien, con Román muy bien, con la gran mayoría de las alcaldesas y alcaldes hay buena relación, comunicación. Nos hemos puesto a la orden de todos para sumar a los Gobiernos. Al final si a todos los municipios de Coahuila les va bien, nos va bien a todos.

-No podemos cerrar los ojos al proceso político que se vive; incluso el mismo gobernador declaró que algunos se van sin canicas y otros llegan con nuevas. ¿Cómo ves este proceso que vive el PRI?

Hemos ido sembrando, sumando, hemos ido trabajando; el trabajo todo lo vence, trabajo mata grilla. Yo siempre he sido de trabajo, de hacer equipo, dar resultados, cumplir compromisos. Cuando fui alcalde... Nunca se me va a olvidar que fui gracias al apoyo de la gente y la mejor manera de honrarla es cumpliéndoles. Ante un proceso electoral que viene para el próximo año es sumamente normal que pase lo que está pasando, se empiezan a mover las cosas, a calentar el caldero, empiezan las grillas, empiezan los señalamientos, los aspirantes de un partido, de otro. Yo lo veo como una dinámica muy natural.

-A nivel nacional el PRI no la tiene fácil. Coahuila se ha mantenido fuerte, pero Morena es muy fuerte en el país y van a querer tener Coahuila.

Las circunstancias de cada estado son diferentes. Hoy vivimos en un estado privilegiado, vivimos en un estado seguro, donde llegan inversiones, desarrollo, vivimos en un estado con calidad de vida y eso lo han hecho Gobiernos emanados de nuestro partido. Lo que yo he recogido en el sentir de la gente, sociedad civil, empresarios, es que quieren seguir viviendo en un estado seguro. Ninguno quiere que Coahuila regrese a ser un estado inseguro como hace 10 años. Va a llegar el momento en que la gente pueda valorar cómo gobierna cada quien; hechos, no palabras; resultado, no grillas ni dimes y diretes.

-¿Ves un riesgo de llegar otro partido a Coahuila?

Yo veo estados que han llegado a gobernar otros partidos recientemente y ahora son tierra de nadie y quien manda no son las instituciones, sino los delincuentes. La gente va a tener que valorar esto y nosotros tenemos mucho mejores resultados que cualquier otro grupo político en el estado. Y la gente valora el trabajo que ha hecho Miguel Riquelme

-Pero actualmente ¿ves un PRI unido?

Hay que ser pragmáticos. Los personajes principales estamos trabajando por una misma causa, pero en un partido hay miles de personas. Si unos se van de un lado y otros se van para otro, es una dinámica natural de lo que sucede cuando vienen las elecciones. Es parte de la dinámica, pero los personajes principales forman parte de un mismo equipo.

-También se habla mucho que el alcalde de Torreón quiere esa posición como candidato a la gubernatura.

El partido ya dejó muy claro que se va abrir el proceso para todo aquel o aquella que quiera; pero vamos a respetar el momento, las reglas están muy claras.

-Tú estás bien tranquilo; te acompaña el gobernador.

Yo lo acompaño a él. Le tratamos de ayudar lo más que podemos. Él trae temas muy complejos, como es la seguridad, que no es obra de la casualidad.

-Dice el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja que él también hace lo suyo en seguridad...

Es la pregunta del millón. Hace lo suyo, ¿dónde? ¿En Coahuila? Hay que ver los indicadores. Porque Coahuila está como está así como está y no está así Sonora, no está así Guerrero, Veracruz. Vamos a los resultados, porque los políticos luego dicen muchas cosas, pero lo importante son los resultados. Coahuila está seguro porque aquí hay una gran alianza entre la sociedad civil, el ejército y la Guardia Nacional, pero los resultados son en Coahuila, que quisieran tener las condiciones que tiene el estado cuando era alcalde y les impresionaba la coordinación.

-¿A qué atribuyes esto?

Al liderazgo del gobernador, pero como comunidad y ciudadanos estamos conscientes de que el tema de seguridad no se politiza y no hay tregua, ni hay triunfalismo. Así le hicimos en Saltillo. Y es el modelo Coahuila de Seguridad y es el modelo que no estaría mal que el subsecretario, la secretaria a nivel nacional lo replicaran. ¿Para qué andan inventando el hilo negro? Mejor que se sienten con el gobernador Riquelme y que le pregunten cómo le está haciendo. Estoy seguro de que si hacen eso, la historia de la seguridad sería muy diferente. Hoy tendríamos más estados seguros y atractivos para los inversionistas.

-Y al gobernador, ¿lo ves presidenciable?

Yo siento que sería el mejor presidente. Tiene resultados, tiene visión de país y hace mucha falta una visión seria y donde se atienda a las prioridades de la gente. El líder de un estado debe ser el punto de encuentro de los que tienen que hacer las cosas buenas. A Coahuila lo tenemos que defender, ya que a nadie nos gustaría que se convirtiera en un estado fallido.