¿En qué orden ver la serie y películas de Evangelion?

A un día del estreno de la última película de la serie de anime Evangelion en cines de Latinoamérica, ' Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time', te contamos cuál es el orden para ver su serie y películas.

La serie: Neon Genesis Evangelion

Estrenada el 4 de octubre de 1995, la franquicia inicia con la serie Neon Genesis Evangelion, la cual consta de 26 episodios que fueron emitidos hasta el 27 de marzo de 1996.

Situada en el año 2015, la historia se desarrolla 15 años después de un evento conocido como el 'Segundo impacto', en el cual la Tierra se vio en contacto con unas criaturas conocidas como 'Ángeles', evento que provocó un cataclismo que redujo a la población de todo el planeta a la mitad.

La trama sigue a Shinji Ikari, un joven de 14 años que llega a Tokio-3, donde se sitúa la organización conocida como NERV, la cual fue establecida por la ONU para impedir los ataques de los 'Ángeles' con ayuda de gigantescos robos conocidos como unidades Evangelion, abreviadas 'Eva'.

Más allá de la situación postapocalíptica que presenta la historia, Neon Genesis Evangelion es una serie que se distingue por la complejidad de sus simbolismos, filosofía y psicología de sus personajes, en especial de sus tres protagonistas, Shinji Ikari, Rei Ayanami y Asuka Langley.

Película: Death and Rebirth

Estrenada en los cines de Japón el 19 de marzo de 1997, esta cinta se compone de dos partes, 'Death' que es una recopilación de diversos momentos claves de la serie y 'Rebirth' que incluye una nueva animación que forma parte de la siguiente película, 'The End of Evangelion', lo cual forma parte del final de la serie.

Película: The End of Evangelion

Estrenada el 19 de julio del mismo año que 'Death and Rebirth', 'The End of Evangelion' es como una 'segunda versión' de los últimos dos capítulos de la serie, es decir del 25 y 26, ofreciendo una explicación más amplía de lo que en realidad ocurre en la trama. Es importante no saltarse dichos capítulos en la serie antes de ver esta película, ya que son clave para entender lo que está pasando.

Película: Revival of Evangelion

Se trata de una cinta que recopila 'Death and Rebirth' y 'The End of Evangelion', con escenas y sonido remasterizados. Fue lanzada en 1998 en Japón en formato de video y debido a su inclusión de ciertas escenas, se podría considerar como el final que el estudio de la serie, Gainax, quiso desde un principio.

Tanto la serie como las películas 'Death and Rebirth' y 'The End of Evangelion', están disponibles en Netflix.

Cabe destacar que si se busca profundizar e intentar entender un poco más de ciertos simbolismos que aparecen en la historia, así como su final, se recomienda comenzar a ver primero la reedición de 'Death and Rebirth', 'Death (True)' que incluye escenas y más información del 'Segundo impacto', para después comenzar con los capítulos del 1-24 de la serie y después alternar el 25 y 26 con 'The End of Evangelion'.

Rebuild of Evangelion

Película: Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

En 2007 la franquicia volvió a dar de qué hablar al estrenarse la primera parte de la saga 'Rebuild', la cual consta de los primeros capítulos de la serie completamente remasterizados. Sin embargo, la película incluye escenas completamente nuevas y diferentes a la serie original, lo cual termina siendo un detalle clave para lo que vendría en las siguientes entregas.

Película: Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Fue estrenada el 27 de junio del 2009 e incluye sucesos y personajes que difieren completamente con la serie de 1995, lo cual comenzó a dar pistas a los fans de que la saga 'Rebuild' no se trataba simplemente de un 'remake', sino de una historia diferente.

Película: Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo

La cinta se estrenó en noviembre del 2012 y confirmó lo que ya muchos especulaban, que 'Rebuild' no se trata de un 'remake', sino de una posible 'realidad alternativa' a la historia original o una 'continuación' a su final en The End of Evangelion, pues la trama de esta película transcurre 15 años después de los eventos de la serie.

Película: Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

La última película de la franquicia que se estrenó apenas el año pasado en Japón, cerraría finalmente la historia de sus personajes.