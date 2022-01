En próximos días lanzarán licitaciones para sistemas viales en Torreón

Será en cuestión de días cuando se lance la licitación para la construcción del Sistema Vial de Cuatro Caminos en Torreón, así lo informaron durante hoy viernes autoridades estatales, dicha obra representa uno de los principales pendientes en materia de infraestructura de parte del Gobierno de Coahuila con la Comarca Lagunera.

Fue durante ayer en la mañana que el propio gobernador del estado, Miguel Riquelme, señaló que prácticamente se tienen listos todos los detalles legales para lanzar la licitación de ese proyecto, mismo en el que se busca dar solución vial a uno de los cruceros de mayor tráfico vehicular de la región, el de Cuatro Caminos, mismo en el que confluyen rúas destacadas como el bulevar Diagonal Reforma, calzada Cuauhtémoc y hasta la calzada Manuel Ávila Camacho.

“Ya va entrar en unos días más la licitación del Sistema Vial de Cuatro Caminos y también del de Villa Florida, entonce van a ir viendo obra por obra de las que vamos a ir arrancando, la semana que entra vengo con Román para ver los espacios públicos y para arrancar programas de pintura, de rehabilitación de los hogares y de manera directa, ya la verdad merecía atención el municipio de Torreón”.

Será mediante el esquema de APP, licitaciones que esperan estén listas el próximo mes

Riquelme Solís destacó en ese sentido que el alcalde Cepeda cuenta con la voluntad de mejorar las condiciones de la imagen urbana de Torreón, de forma que dentro de esa manifestación se darán los apoyos necesarios para concretar los proyectos en los que se pueda dar colaboraciones.

“Román trae muchas ganas y eso lo tengo que aprovechar, estoy haz de cuenta viendo una semejanza de cuando Manolo (Jiménez) fue alcalde, con una llamada arreglábamos las cosas, simplemente me dice ‘yo pongo la mitad y usted ponga la mitad’, eso pues te da la solución a muchos problemas que se vienen arrastrando, ningún municipio puede solo, el Gobierno del Estado no puede interferir en la autonomía de ninguno de los 38 municipios, menos si no existe la voluntad, hoy Román me dijo ‘usted agárrese cualquier espacio y yo me agarro otro’, en la misma proporción… Vamos a ir destinando recursos”, adelantó el gobernador Riquelme.

Cabe recordar que el Sistema Vial de Cuatro Caminos tendrá una inversión aproximada de 350 millones de pesos, junto con la obra de Villa Florida el monto global de ambos proyectos sería de 570 millones de pesos.