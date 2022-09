En paro más de 100 escuelas de Laguna de Durango por falta de pago de bono a docentes

Alrededor de 134 escuelas públicas de nivel básico de La Laguna de Durango (regiones 03 y 05) continuaron este viernes en paro de labores debido al adeudo por concepto de bonos que tiene el Gobierno del estado con docentes de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El gobernador José Rosas Aispuro Torres declaró esta mañana que la próxima semana harán el pago correspondiente al magisterio, sin embargo, Ernesto Ramos Soto, secretario de organización 3 de la sección 44 dijo que no confían en las promesas del mandatario estatal por lo que el paro de labores seguirá hasta que se les entregué el recurso.

"Lo que sí se ha manifestado de manera muy clara por los integrantes del comité seccional es que no vamos a regresar (a clases) hasta que nos paguen. No confiamos en la promesa del gobernador porque no ha cumplido muchas veces, desde hace dos años ha habido promesas, incumplimientos, promesas, incumplimientos...ahorita el planteamiento claro es 'nos pagan, regresamos, no nos pagan, nos regresamos", señaló.

Ayer inició el paro en planteles de nivel básico del estado de Durango debido a la falta de pago de la Compensación Nacional Única (CNU), el bono extraordinario anual y el bono de reconocimiento extraordinario a la labor docente.

En todo el estado, son entre 55 y 60 millones de pesos y cerca de 12 mil 500 trabajadores de la educación afectados, entre ellos mil 500 activos de La Laguna y 600 personas jubiladas que también están siendo perjudicados.

Ramos Soto explicó que la CNU se paga en dos emisiones. La primera en la segunda quincena del mes de enero y el resto en la segunda quincena de agosto, en esta última se tienen que pagar alrededor de 4 mil 820 pesos a los docentes y 3 mil 700 pesos para el personal de intendencia y personal administrativo.

También un bono de 720 pesos de apoyo con motivo de la pandemia por la COVID-19 y otro bono de servicio educativo de 900 pesos.

Respecto a la suspensión de clases, dijo que "nosotros tenemos toda la pena del mundo porque finalmente quienes la llevan son nuestros alumnos, precisamente por eso los compañeros están en sus escuelas dialogando con los padres de familia, explicándoles que igual que todos los trabajadores de todos lados, requerimos de nuestro salario y para cubrir nuestras necesidades básicas".

"Es muy complicado, nosotros lamentamos, y le pedimos una disculpa a los padres de familia, entendemos que es muy difícil que se asimile eso pero confiamos en que su sensibilidad llegue a entender que pues no nos están pagando y necesitamos también dinero para vivir".

Es importante mencionar que además del pago pendiente de los bonos, el Gobierno de Durango, de José Rosas Aispuro Torres que está a punto de concluir su gestión, mantiene un adeudo de 200 millones de pesos a la Sección 44 del SNTE por concepto de créditos de FOVI, de FORTE, y pensiones, entre otros.

AVISAN EN ESCUELAS

En las escuelas públicas de educación básica de la región Lagunera de Durango, se ha dado aviso de la situación a los padres, madres de familia y tutores.

Por whatsApp, algunas instrucciones educativas han comunicado lo siguiente:

A LA COMUNIDAD ESCOLAR:

PRESENTE:

*Debido al incumplimiento de pago por parte del Gobierno del estado de Durango, hemos decidido suspender las clases hasta que se refleje el adeudo y se respeten los tiempos de pago para trabajadores de apoyo, docentes y administrativos adscritos a nuestro sindicato".

"En cuanto se tenga información favorable se retomarán las clases y se les avisará oportunamente".