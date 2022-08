En medio del caos, vacunan a niños de Gómez Palacio

En medio de un caos se vivió ayer el primer día de la Jornada de Vacunación contra la COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años residentes del municipio de Gómez Palacio, misma que se empalmó con el arranque del nuevo ciclo escolar 2022-2023 y también con la atención a personas rezagadas de 12 a 17 años y mayores de 18 años.

Por la mañana, hubo enfrentamientos verbales entre padres, madres de familia y tutores, debido a que llegaron desde las 4 o 5 de la mañana a formarse y otras personas, arribaron horas más tarde "queriéndose meter a la fila".

No faltaron los empujones, los insultos y los gritos, sobre todo cuando se detectaron a personas que se metían por otros accesos que no correspondían al orden que llevaba la fila.

Otro problema fue que había personas adultas con menores originarios de otros municipios como Lerdo, buscando la primera dosis, y algunos más que no respetaron el calendario por orden alfabético.

Para esta Jornada, sólo se habilitó una sede y fue en la Expo Feria, motivo por el cual desde temprano se pudo observar desorden, aglomeraciones de personas en el acceso principal e inconformidad de los padres, madres de familia y tutores.

La señora María Guadalupe Herrera llegó a las 8 de la mañana acompañada de su nieto de 5 años, pues su hija no lo pudo hacer por problemas de salud. "El miércoles me toca traer a otra nieta primeramente Dios, hay que venirse en camión o en taxi porque no tenemos mueble. Hay mucho desorden, falta personal porque esto está muy lento, deberían de abrir más lugares para irse a vacunar", dijo la mujer de la tercera edad. Después de varias horas de pie, hubo una persona que le prestó un banco y hasta una sombrilla.

Francisca Filerio llevó a su niño, pero nunca se imaginó que hubiera tanta gente, "fue una sorpresa ver a tantos, quién sabe a qué hora iremos a salir, venimos de aquí de la colonia Carrillo Puerto, nos trajo mi esposo y él se fue a trabajar. Mi niño no fue a la escuela, pedí permiso".

En un inicio, se tenían programadas 11 mil dosis antiCOVID para las letras A, B, C, D, E, F y G, pero se terminaron antes de tiempo y esto enfureció a las personas adultas que acudieron con sus niños desde temprano.

La vacunación se tiene programada del 29 de agosto al primero de septiembre, pero sólo se destinaron 30 mil biológicos, por lo que se desconoce si se logrará cubrir a toda la población infantil de Gómez Palacio o si en el estado hay un stock de vacunas para enviarlas a la región lagunera.

De no ser así, entonces todo apunta a una mala planeación y estarían en riesgo los menores que fueron programados para los siguientes días.

DESARROLLO DE LA JORNADA

En la Expo Feria se instalaron 20 células de vacunación, 19 de ellas están destinadas para niños y niñas y el resto para adolescentes rezagados de 12 a 17 años y personas mayores de 18 años.

Ayer, la jornada inició a las 10:30 de la mañana y durante los primeros minutos, hubo rabietas de menores que no querían vacunarse. Algunos niños lloraron, gritaron, salieron corriendo y se tiraron al piso. Era tanta su fuerza que el personal de salud y las madres y padres de familia tenían dificultades para controlarlos. Otras niñas que eran familiares prefirieron tomarse de la mano y cerrar los ojos para recibir el biológico.

Quienes madrugaron, se llevaron sillas y cubetas para tomar asiento, sombrillas y abanicos. Ya en el lugar se pudo observar a niños y niñas corriendo de un lado para otro mientras avanzaba la fila, en tanto algunos más desayunaban frutas, lonches, tacos, burritos, sandwiches o las tradicionales gorditas, acompañados de bebidas diversas.

Las personas que llegaron después de las diez de la mañana tomaron la fila unos metros después del puente peatonal de la Expo Feria, ubicado sobre el bulevar Ejército México. La gente arribó en vehículos particulares, taxis o autobuses, lo que generó mayor tráfico.

Blanca Estela Rocha, coordinadora de la Brigada Correcaminos en la Expo Feria, insistió en que esta Jornada es exclusiva para menores de Gómez Palacio y que la población infantil de municipios como Lerdo y Mapimí deberán esperar a que se anuncie su propio calendario de vacunación.

Personal de la Secretaría de Salud, del IMSS, ISSSTE, estudiantes de Medicina, Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Servidores de la Nación y personal de la Expo Feria se encuentran participando en esta Jornada. "Hay que venir con paciencia y respetar entre nosotros los lugares".

30

MIL

biológicos se destinaron para la población infantil de Gómez Palacio.

Calendario

¿Cuál es el calendario de vacunación en Gómez Palacio?

* Ayer se vacunó a niños y niñas de 5 a 11 años que tenían apellido paterno que iniciara con las letras A, B, C, D, E, F y G.

* Este martes 30 de agosto se programó a quienes tienen las letras H, J, K, L, M y N y mañana miércoles 31 de agosto se calendarizó a las letras O, P, Q, R y S.

* El jueves primero de septiembre le toca el turno a las letras T, U, V, W, X, Y, Z. Son 30 mil dosis antiCOVID para Gómez Palacio y hasta ahora no se ha informado sobre si se enviarán más biológicos.