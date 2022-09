En medio de un año controversial, Jada Pinkett Smith cumple 51 años

En medio de un largo historial de polémicas y una relación sentimental que pasó de ser perfecta a ser duramente criticada, la actriz estadounidense, Jada Pinkett Smith, festeja hoy sus 51 años de edad.

Jada nació el 18 de septiembre de 1971, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, y aunque se ha desarrollado como actriz, productora, conductora y cantante; su matrimonio con el también actor, Will Smith, es una de sus facetas que más ha llamado la atención.

Recientemente, la artista estuvo en el ojo del huracán luego del escándalo que protagonizó su marido en la entrega de los premios Oscar 2022, cuando subió al escenario a propinarle tremendo golpe al anfitrión Chris Rock por haberse burlado de alopecia que Jada padece desde hace ya varios años.

"Jada, te amo. ‘G.I. Jane 20. No puedo esperar para verla", dijo Rock haciendo referencia al personaje que hizo Demi Moore en la cinta "G.I. Jane" y cuya peculiaridad es que aparece con la cabeza rapada.

Este chiste parece no haberle causado al ganador del Oscar por King Richard, pues se levantó de su asiento y le lanzó una fuerte cachetada al conductor, que dejó atónitos a todos los presentes, incluso le costó una fuerte sanción al actor.

Tras este acto, Jada Pinkett Smith declaró que no esperaba que ella fuera defendida por su esposo y hubiera preferido que mejor él se hubiera quedado sentado y no hubiera agredido a Chris Rock: "Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró todo", dijo a US Weekly.

La polémica de su matrimonio

Jada y Will llevan más de 25 años juntos, y aunque por muchos años representaron el ideal de lo que era una pareja estable y enamorada, las críticas les han empezado a llover, no solo porque hay quienes aseguran que Jada es muy fría con el protagonista de "Soy Leyenda", también por los detalles y las declaraciones que han salido a la luz.

En el 2019, Jada aseguró que jamás quiso casarse, pero que cedió ante la presión de madre y los deseos de su ahora esposo por formar una familia juntos: "Nunca quise casarme. Pero mi madre me dijo ‘tienes que casarte’. Ella es muy anticuada y Will quería una familia, así que dije que estaba bien, tal vez sea algo que deba hacer", reveló a la revista "People".

Tras su boda nacieron sus dos hijos: Jaden en julio de 1998 y dos años más tarde, Willow, su hija menor. Actualmente, tienen 24 y 21 años, respectivamente.

Infidelidades y problemas al descubierto

Otra de las especulaciones que han rodeado a la pareja es sobre el status de su relación, pues muchos aseguran que el éxito detrás de esta se debe a que mantiene un acuerdo en el que ambos pueden salir y estar con otras personas. En 2013, la propia Jada desmintió estar versión, asegurando que su matrimonio se basa en la confianza: "Will y yo podemos hacer lo que queramos porque confiamos el uno en el otro para hacerlo. Esto no significa que tengamos una relación abierta, esto significa que tengamos una relación adulta", escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, en 2020 el cantante August Alsina, amigo del primogénito de Jada, declaró que mantuvo una relación casual con la actriz, a pesar de que ella es una mujer casada. Aunque al principio la historia fue negada por su representante, días más tarde, Jada confirmó que sí tuvo una relación con Alsina, pero que ocurrió durante una breve separación de su matrimonio.

Al respecto, Will Smith comentó que aunque al principio "fue una relación monógama, ahora ya no lo es. Nuestro matrimonio no estaba funcionando. Ya no podíamos fingir. Ambos nos sentíamos miserables y algo teníamos que cambiar".

Otra polémica declaración que ha hecho Jada fue respecto a su adicción a la pornografía, pues en un episodio de su programa Red Table Talk habló acerca de esto.

Detalló que, antes de su matrimonio con Will, consumía este tipo de contenido, así como drogas y tenía relaciones sexuales muy frecuentes.

"Tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien. He llegado a consumirla cinco veces al día, quería practicar la abstinencia, llegué a engancharme con videos porno que eran perturbadores, recuerdo que toqué fondo una vez cuando estaba en casa, sola con dos botellas de vino".