En inversiones, el tiempo de La Laguna ya llegó: Rafael Rebollar

En agosto de este año, México recibió el primer Scooptram (cargadora para grandes operaciones de producción y minería) 100% eléctrico y fue para la mina de Velardeña de Industrias Peñoles.

El director general de la empresa minero-metalúrgica, Rafael Rebollar dijo este viernes que la visión del proveedor Epiroc va en línea con la industria automotriz pues hay intenciones de que en 2040 se pueda contar con toda la gama de vehículos de mina totalmente eléctricos y autónomos, que puedan ser operador a distancia.

“Tuve oportunidad de estar en sus oficinas en Suecia hace un par de semanas y fuimos a visitar la operación donde hacen el armado de vehículos de interior mina y me compartieron que traen una estrategia por lo de la cadena de suministro de nearshoring, ellos arman el 100% de los vehículos en Suecia y de ahí distribuyen al mercado”.

Indicó que ellos están pensando en crear cinco regiones para armado de vehículo, llamado OEM (fabricante de equipo original). “Y una de esas regiones es México, la presidenta de Epiroc viene ahora en el mes de enero a México, y bueno, la vamos a convencer de que La Laguna es el lugar correcto para poder pensar en esta inversión”, indicó.

Rafael Rebollar, consideró que la Comarca Lagunera es estratégica porque es una región central de todo el distrito minero del país. Señaló que como lo han comentado los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Riquelme y Esteban Villegas, respectivamente, “el tiempo de La Laguna yo creo que ya llegó para efectos de pensar en el lugar correcto para llevar a cabo las inversiones”.

El director general de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar dijo que en la región Lagunera hay gente capacitada y más de 30 universidades con trabajo de vinculación con el sector productivo. Citó como ejemplo, el convenio que firmó en recientes días Epiroc México con la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) y que permitirá el trabajo conjunto en materia académica, científica y tecnológica, destacando la colocación de estudiantes en la empresa para el proceso de estadías del próximo cuatrimestre enero-abril 2023.

Recordó que Epiroc se instaló en el Parque de Innovación Tecnológica de Torreón (PITT) y que esto es positivo para buscar la competitividad en el sector y para mejorar las condiciones de seguridad del personal.

Dijo que el gobierno tiene interés en detonar nuevas vocaciones para la región y que Industrias Peñoles como parte de su trabajo en la comunidad impulsa una competencia de robótica relacionada totalmente con las tecnologías 4.0

“Cuando el gobierno ve esto, el gobierno de Miguel Riquelme, en su Plan Estatal de Desarrollo establece que iba a instalar dos Parques Tecnológicos para Industria 4.0 en Coahuila y decide poner uno en Saltillo y uno en Torreón. Y en Torreón nos dice ‘oye cómo ves si armamos una asociación civil y nos ayudan ustedes como Peñoles con su visión que tienen de Industria 4.0 y la vinculación que tienen ya con la academia y los muchachos de la competencia de robóticas’.

Si pensáramos ‘ah no, a mí eso no me toca, pero si tenemos la visión de que nuestra relación con el gobierno debe ser una alianza por el bien común y a Peñoles le interesa por un lado traer a sus proveedores de tecnología aquí a la región, entre más cerquita lo tengamos mejor y por otro lado, ayudo al gobierno a detonar nuevas capacidades y conocimientos y demanda de personal’…”.

La asociación civil se llama Parque Tecnológico Torreón y es Industrias Peñoles quien lleva la presidencia de la misma además de que trabaja en conjunto con otras empresas tractoras de la región Lagunera.

“Esta empresa Epiroc que ya vino y se instaló dentro del Parque, está metiendo dentro del Parque su oficina para un hub de desarrollo tecnológico para atender todo México, Centroamérica y Caribe, entonces requiere en un tiempo a lo mejor de dos años, contratar 120 ingenieros pero son puestos de alta tecnología y bien pagados”, concluyó.