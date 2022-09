En fiestas patrias, hospitalización y urgencias del IMSS Coahuila permanecerán abiertos

En estas fiestas patrias, específicamente del 15 y 16 de septiembre, los servicios de Urgencias y Hospitalización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ofrecerán servicio a la población de manera regular.

En lo que corresponde a las áreas administrativas, los Centros de Seguridad Social, guarderías ordinarias, subdelegaciones y tiendas IMSS, así como la consulta de Medicina Familiar, permanecerán cerrados en apego a las disposiciones del Contrato Colectivo y de la Ley Federal del Trabajo.

Mediante un comunicado, la institución de salud dio a conocer que las áreas de laboratorio, cocina y de básicos en los hospitales trabajarán de manera normal, toda vez que se han establecido roles y guardias de personal con el propósito de no afectar la operación en esos días.

En general, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a la ciudadanía para que haga un uso adecuado de los servicios médicos, a fin de que en todo momento, se tenga espacio disponible para atender urgencias reales, que son aquellas en las que verdaderamente se expone la vida del paciente o alguna parte de su cuerpo. Cabe hacer mención que las urgencias sentidas es cuando el malestar es menor y puede esperar a ser valorado por uno de los médicos familiares.

En Coahuila, la derechohabiencia puede recurrir a los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y 2 del municipio de Saltillo; HGZ No. 7 de Monclova; HGZ No. 16 y 18 de Torreón; HGZ No. 11 de Piedras Negras; HGZ No. 24 de Nueva Rosita; HGZ No, 92 de Ciudad Acuña y HGSZ No. 6 de Parras de la Fuente.

También está disponible el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero; el HGSZ No. 21 de San Pedro de las Colonias; el HGSZ No. 27 de Palaú y el HGSZ No. 13 de Ciudad Acuña.