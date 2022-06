En Conagua no hay agua ni para tomar ni para los baños, trabajadores hacen paro y acusan deficiencias

Trabajadores sindicalizados tomaron las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debido a que se trabaja con baños descompuestos, sin agua para el sanitario ni para lavarse las manos, con registros de drenaje abiertos que implican un riesgo, los garrafones de agua para beber están vacíos, entre otras carencias.

Mónica Hernández Quintero, secretaria general de la sección 20 del sindicato de Conagua, explicó que inicialmente se tomó la oficina de la administradora, Adriana Verdugo, pues es la encargada de atender estas problemáticas, pero lo único que obtuvieron como respuesta fue que hay "austeridad republicana", de modo que no se tiene presupuesto para los servicios que se requieren.

(CORTESÍA)

"En son de burla, siempre nos dice que estamos en austeridad republicana, y hace poco nos dijo que ya pasamos a pobreza franciscana, esto tiene ya un año y medio, con esta administración", comentó.

Indicó que la administradora agredió a un trabajador, por lo que la protesta subió de tono y los sindicalizados tomaron el edificio. Incluso, dijo que lo volverán a hacer este martes desde primera hora, en caso de que no obtengan una respuesta.

Hernández Quintero señaló que, pese a que el Observatorio Meteorológico de Torreón es considerado de los mejores en el país, las sillas, equipo y material con que trabajan los encargados han tenido que ser aportados por ellos mismos, pues la Conagua sólo tenía escritorios y una computadora.

(CORTESÍA)

"Los aparatos de aire no funcionan", expresó, "los caseteros, los que se encargan del riego, las casetas se les están cayendo, no tienen un botiquín para primeros auxilios, para picaduras, no les fumigan y ahí donde trabajan hay arañas, víboras, alacranes, el Laboratorio de Conagua, a falta de mantenimiento, tienen maleza, hay plagas, ratones, topos, no les sirven las llaves del agua, los sanitarios están deplorables".

La secretaria general dijo que, debido a los registros de drenaje abiertos, un trabajador se cayó y tuvo que ser llevado al hospital por un esguince, pero la administradora rechazó la instalación de la comisión de seguridad e higiene, y Conagua no se hizo responsable del accidente, pese a que la banqueta corresponde a la dependencia.