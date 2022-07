En Coahuila hay condiciones de seguridad para pasantes de Medicina: secretario de Salud

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez dijo este lunes que en la entidad hay condiciones de seguridad para que médicos pasantes realicen su servicio social en comunidades alejadas además de que se cumple con la Norma Oficial Mexicana, educación en salud.

Incluso, el funcionario agregó que tienen un registro de entre 12 y 14 solicitudes de estudiantes del área de la salud de estados como Durango, Zacatecas y Chihuahua que quieren hacer su servicio social en Coahuila. “Tenemos mucha vigilancia, la violencia está muy controlada aquí a diferencia de Durango”, subrayó. Bernal Gómez agregó que la entidad cumple con la Norma Oficial Mexicana, educación en salud

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en la región Lagunera de Coahuila, Juan Pérez Ortega dijo que “en el estado de Coahuila, por la seguridad que se ha mantenido, afortunadamente ahorita no tenemos ese problema.

Eso no quiere decir que no seamos sensibles y claro que estamos preocupados por lo que pasó en Durango pero aquí en el estado nuestros pasantes deben de estar tranquilos, esto no quiere decir que no reforcemos como autoridades, tenemos que cuidarlos y darles más certeza”.

El jefe jurisdiccional mencionó que en La Laguna hay 21 médicos pasantes registrados principalmente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) y en número menor de la Universidad Autónoma de Durango (UAD). Dijo que cuentan con 34 unidades de salud y que los estudiantes se asignan en función de la promoción.

Pérez Ortega comentó que en las unidades médicas han tratado de cuidar que se cuente con los servicios básicos como agua potable y electricidad además de que han trabajado para que los médicos pasantes no enfrenten mayores problemas por el desabasto de insumos y medicamentos.

Según dijo, en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 cuentan con el departamento de Enseñanza para mantenerse en comunicación constante con los estudiantes. “De hecho es muy frecuente esa comunicación y cuando hay alguna situación que atender pues la atendemos directamente”, afirmó.