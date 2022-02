En Coahuila descartan obligatoriedad de pruebas COVID en escuelas tras cumplir confinamientos

El secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal, afirmó que “no es necesario” que escuelas particulares exijan pruebas negativas a los alumnos que hayan manifestado los síntomas del COVID-19 y que hayan cumplido con su confinamiento de al menos 7 días, teniendo además 72 horas sin ningún síntoma.

Fue durante este lunes que el funcionario estatal compareció ante medios de comunicación luego de la reunión semanal del Subcomité Técnico de Salud de la Laguna, ahí se le cuestionó respecto a las pruebas negativas del COVID-19 que han estado exigiendo algunos colegios particulares en el presente regreso a clases presenciales, bajo el argumento de que se trata de una herramienta para evitar mayores entre alumnos que han tenido COVID-19 y que han cumplido una semana de confinamiento con desaparición de síntomas ya incluidos.

“No, no hay necesidad, a ver, cinco días de un paciente asintomático con eso es suficiente, si tuvo síntomas siete días y que las últimas 72 horas esté asintomático, no requieren de prueba adicional… Ni la federación, ni nosotros lo exigimos, (son) siete días de incapacidad y cinco días los asintomáticos, es suficiente, pero no, no hay necesidad”.

Por otra parte fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien señaló que por el momento no se cuenta con mayores noticias respecto al avance de vacunación antiaCOVID en grupos de menores de edad, toda vez que el Gobierno Federal no ha dado mayores detalles al respecto e incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que en opinión de especialistas nacionales (como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell) no se tiene mayor necesidad de aplicar dosis contra el virus en quienes tienen menos de 17 años.

También admitió que aún no se cuenta con los acuerdos necesarios con autoridades de Estados Unidos para vacunar a menores de edad en la zona fronteriza, lo que además representa un reto logístico por la cantidad de personas en ese rango de edad y la distancia que se debe de recorrer en territorio coahuilense.

“La verdad es de que hay una gran relación con el gobierno de Estados Unidos, con la parte de Texas, nuestra parte fronteriza con Piedras Negras y Acuña, los dos condados cercanos nos han estado donando vacunas para menores de 12 a 17 años, sobretodo a (hijos) de trabajadores de maquilas, sigue en pie el programa, pero es muy difícil para nosotros llevar de aquí niños directamente al proceso de vacunación, vamos a terminar primero, avanzar con los de la frontera… Sería muy difícil llevar de otras regiones a vacunar”, dijo Riquelme Solís.