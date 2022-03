En círculo de espera; fanáticos anhelan inicio de Las Mayores

El convulso y prolongado conflicto que sostiene la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas con los dueños de equipos y la Oficina del Comisionado Rob Manfred, ha arrojado daños colaterales, pero sin duda, los afectados principales son los aficionados.

INCERTIDUMBRE

Han sido más de 90 días de incertidumbre para los fanáticos al Rey de los Deportes, quienes no ven un panorama claro de si podrá realizarse o no, la temporada 2022 de las Grandes Ligas, luego de una campaña recortada por pandemia y otra más en la que se modificaron reglas para jugarla completa, ahora simplemente parece no haber cordialidad en los pactos que pudieran lograr el Comisionado Manfred y Tony Clark, representante de los peloteros. Desde el pasado 2 de diciembre se decretó el cierre patronal en las Grandes Ligas, comenzando así a tomar forma el más oscuro temor de los aficionados: la cancelación de la temporada regular.

Reuniones esporádicas de ambos frentes durante el mes de febrero, se hicieron más frecuentes y ello derivó en optimismo de los fanáticos, pero el pasado martes se rompió el encanto: las partes declararon que no habían conseguido llegar a un acuerdo y que se romperían las charlas, además de cancelar las primeras dos series de la temporada regular, programada para comenzar el 31 de marzo; los fantasmas se materializaron. Pero ¿qué piden los peloteros y por qué los dueños no se los quieren dar? Evidentemente, mucho se trata de dinero, pero también del futuro (monetario) que están procurando los jugadores para ellos y quienes los relevarán durante la próxima década.

TEMAS ÁLGIDOS

Aunque hay muchos temas pendientes, los tres asuntos económicos principales por resolver son los relacionados con el impuesto al lujo, el nuevo fondo de bonificaciones para peloteros que no han ido al arbitraje salarial y el salario mínimo. De estos temas, el umbral para aplicar el impuesto al lujo es el más espinoso, porque tiene un gran impacto sobre cuánto permitirán los clubes más adinerados que se eleve su nómina. Ese dinero suele ir al agente libre, cuyo salario ejerce a menudo un efecto que define el nivel de paga para los jugadores en el arbitraje salarial, ahí el meollo del asunto.

Cuando los equipos se declaran en reconstrucción y no compiten ya por títulos en alguna temporada, ello suele causar el disgusto de los jugadores, ya que consideran que sus estadísticas o aportaciones, no son valoradas como deberían, o sea, no podrán cobrar lo que ellos consideran justo. En la última negociación que realizaron dueños de equipos y peloteros, el gremio solicitó que se pague impuesto de lujo cuando las nóminas alcancen 238 millones de dólares, los dueños pidieron establecer ese umbral en 220 millones; en ambos casos, con aumentos progresivos año tras año.

El sindicato pidió primas para los jugadores que aún no sean elegibles para ir al arbitraje salarial, que ronden 85 millones de dólares, con incremento de 5 millones cada año, los dueños solamente ofrecieron 30 millones. Esta medida es evidentemente en apoyo a peloteros que pueden ser de impacto inmediato, casos como Aaron Judge o Fernando Tatis que generan millones en ganancias, pero cobran el salario mínimo, que actualmente es de 570 mil 500 dólares y la MLB ofreció elevarlo a 700 mil, incluyendo aumentos de 10 mil dólares anuales, pero el sindicato quiere 725 mil a partir de ya, con aumentos progresivos, basados en el Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos.

NUEVA REUNIÓN

Así, el "estira y afloja" continuará hoy, al reunirse el subcomisionado de las Grandes Ligas, Dan Halem, y el principal negociador de la Asociación de peloteros, Bruce Meyer, con el objetivo de establecer el siguiente paso que darán para retomar las negociaciones y tratar de finalmente, llegar a un acuerdo. Como cada día que ha transcurrido en este paro patronal, los aficionados estarán muy pendientes de los avances que se puedan dar, con la esperanza de celebrar que nuevamente volverá a cantarse el esperado "Playball".

¿Qué quieren?

Son tres temas principales, evidentemente de dinero, los que causan el paro.

*MLB **peloteros

Umbral del impuesto de lujo 220 MDD 238 MDD

Primas antes del arbitraje 30 MDD 85 MDD

Salario mínimo 700 mil USD 725 mil USD

*MLB ofrece, **los peloteros quieren.

9

PAROS

laborales, han tenido las Ligas Mayores de Beisbol a lo largo de su historia.