En Chapultepec, a contrarreloj, Centro de Cultura Ambiental

En la Segunda sección del Bosque de Chapultepec avanzan contrarreloj las obras del Centro de Cultura Ambiental, uno de los espacios emblema del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura que impulsa la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el contrato número Sedema 008-2021-OP, firmado con la constructora Melare S.A de C.V., con fecha de adjudicación del 26 de agosto de 2021, el 31 de diciembre era el día de terminación de la obra.

Sin embargo, ahora, de acuerdo con el arquitecto Rafael Ponce, del despacho Erre Q Erre -ganador del concurso para la obra y proyectista-, la fecha acordada para la conclusión de las obras es el 15 de marzo. Ese plazo nuevo, reconoce el arquitecto, en todo caso es corto para las etapas que faltan por desarrollar: el trabajo con la vegetación será el último y, por sus características, demandará más tiempo.

Es por razones administrativas que el recurso se tenía que ejercer en el calendario 2021. Después de que el equipo de Rafael Ponce y el ingeniero Juan Ansberto Cruz ganaron el concurso, desarrollaron el proyecto ejecutivo y después la Sedema (Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX) abrió una convocatoria para la construcción donde resultó ganadora la constructora Melare.

Esos recursos eran, inicialmente, parte del presupuesto que la Cámara de Diputados asignó a Cultura para 2021, pero, como se recordará, año con año hasta una cuarta parte de los recursos de Cultura se han reasignado a la Ciudad, donde las secretarías de Obras y de Medio Ambiente llevan a cabo estos trabajos de infraestructura.

Una de las obras más importantes es este Centro de Cultura Ambiental: para su construcción, el contrato con Melare fue de 235.9 millones, incluido el IVA; además de esa suma, por el proyecto ejecutivo se pagaron 10 millones. Contrasta que para el Museo de Arte Moderno, en 2021, dentro de proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, se destinaron 50 millones, mientras que para el Centro de Cultura Ambiental, casi 250 millones.

LOS TIEMPOS PARA VER LA OBRA

"La agenda está apretada", admite en entrevista telefónica el arquitecto Rafael Ponce cuando se le pregunta por la fecha de entrega, 15 de marzo, y explica: "Es un periodo muy corto, la verdad. Yo creo personalmente que sí se va a tener que prolongar, considero que no va a estar listo para mediados de marzo, que se va a llevar un mes más, mínimo; sí es un reto muy fuerte que tiene la constructora. A lo mejor les pueden dar una extensión del contrato; eso no me corresponde a mí".

Describe que el Centro de Cultura Ambiental será un espacio para promover una cultura ambiental a nivel ciudad y a nivel país, con talleres, exposiciones sobre cambio climático o de aprovechamiento de recursos naturales, con mucha participación ciudadana, con la idea de que por ejemplo las familias lleven a sus hijos y vean cómo se cultiva y crece un maguey. También habrá ahí una exposición permanente del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura.

El Centro de Cultura Ambiental, que estará ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, sobre la Av. de los Compositores, entre los estacionamientos 1 y 2, articula cuatro elementos: jardines etnobotánicos, paseos bioculturales, tratamiento del agua y el Centro de Cultura Ambiental (pabellón), como tal. "Los cuatro se fusionan entre sí para generar una propuesta de paisajes referenciales, paisajes representativos de la Cuenca del Valle de México: pastizales, humedales, bosques templados y pedregales".

El 15 de septiembre la constructora inició las obras; lo más complejo será el trabajo de suelos y, sobre todo, la plantación para generar esos paisajes. "Actualmente se trabaja en varios frentes: en la parte del pabellón ambiental (que es la superficie cubierta) se está colando la cimentación de esa superficie, son 2 mil metros cuadrados de superficie de construcción; en un segundo frente, hacia el perímetro del Lago Menor, se trabaja en los paseos del complejo, y ahí ya se demolieron caminos existentes; se está haciendo nivelación del terreno, de un andador principal que va de la fuente Xochipilli al Lago Menor".

El pabellón -único inmueble que se construirá- está trazado, se colaron las primeras zapatas de cimentación, está hecha la excavación del resto de la estructura y se inició la cimentación.

-¿Estará listo todo para el 15 de marzo?

-Pues lo veo muy difícil. Esperemos que no haya tanto retraso. Dependemos de la vegetación, que tengamos un buen tiempo para poder sembrarla, porque es muy importante en el proyecto, al hablar de vegetación, que son especies vivas, no son tabiques que se pueden colocar aquí y allá, que se colocan y tan tan. Dependemos de dos cosas: de que existan en el mercado y de que estemos en condiciones de la plantación. Es un reto muy grande que tiene la constructora.

-¿Por qué tan poco tiempo?

-Creo que es porque son temas administrativos.

-Eso ¿qué significa?

-Que no podemos ejercer el recurso más allá de marzo de 2022, porque es recurso de 2021.

Sin tiempo