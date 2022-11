En Capasits Torreón, ocho personas accedieron a la PrEP para prevenir VIH

El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Torreón arrancó con la PrEP (Profilaxis Pre Exposición), una estrategia para prevenir la infección del VIH en aquellas personas que han tenido alguna práctica de riesgo.

El director del Capasits, Gerardo Zapata Ortíz dijo que la PrEP consiste en la distribución de medicamentos gratuitos que generan una protección en el organismo de la persona para disminuir las probabilidades de adquirir el VIH en caso de que se exponga al virus.

La PrEP consiste en la ingesta diaria y programada de una pastilla (Emtricitabina/Tenofovir) y de hace dos meses a la fecha, se han beneficiado a ocho pacientes de La Laguna.

Mencionó que hay criterios de elegibilidad por lo que las personas que eligen tomar la PrEP como método de prevención, deben someterse a una valoración para poder iniciar con el tratamiento. En la consulta inicial se pueden abordar temas como conductas e ideologías de la persona sobre la PrEP, prácticas sexuales de la persona usuaria potencial, con la finalidad de explorar si estas la colocan en un riesgo significativo y constante ante el VIH, consumo de drogas, prácticas de protección y autocuidado ante el VIH y otras ITS así como pruebas de detección, valoración de salud mental e indicadores de violencia, entre otros.

A nivel federal, la Secretaría de Salud explica que existen algunos factores de elegibilidad de la PrEP como: imposibilidad para negociar el uso del condón con su o sus parejas sexuales, la persona es víctima de violencia de género y/o sexual, la persona ejerce trabajo sexual y se encuentra en riesgo constante ante el VIH, tiene una pareja que vive con VIH, cuya carga viral aún no es indetectable o se desconoce su estado serológico, no hay uso consistente de condón y tiene una o varias parejas sexuales con las que no usa condón. También porque desea incorporar una estrategia de prevención adicional debido a sus prácticas constantes de riesgo, siempre y cuando, la PrEP sea un elemento que cubra un posible riesgo ante el VIH.

Las personas interesadas en la PrEP pueden acercarse a las instalaciones del Capasits, ubicado en avenida Francisco Villa sur esquina con bulevar Francisco I. Madero en la colonia División del Norte de Torreón. El horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. También pueden comunicarse al teléfono 871-763-6846.