En adeudos a maestros, acusan contubernio entre Estado y líder de la sección 44 del SNTE

La delegación D-II-13, que agrupa a docentes de la escuela secundaria estatal "Simón Bolívar" de Gómez Palacio, denunciaron públicamente que el secretario general de la sección 44 del SNTE, Lorenzo Salazar Lozano, supuestamente estaba enterado, desde antes de la pandemia, que el Gobierno del estado no estaba haciendo las aportaciones correspondientes a las aseguradoras, a Pensiones, y a Forte, entre otras.

"Y sin embargo no hizo nada por denunciar, en primer lugar a la base trabajadora y enseguida a la autoridad para hacer el reclamo correspondiente".

Juan Manuel Villarreal Moreno, integrante de dicha delegación y coordinador regional del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), dijo este martes que por lo anterior demandan que el profesor Lorenzo asuma su responsabilidad pues el Gobierno del estado estuvo "dando abonos chiquitos y con eso mantuvo tranquilos a los líderes sindicales. Muchos de los maestros y maestras se daban cuenta que los seguros no estaban vigentes porque el Gobierno del estado sí los cobraba pero no los entregaba".

Exigen al líder sindical que se realice una denuncia penal contra el Gobierno del estado de Durango, principalmente en la que se señale a las autoridades que están a punto de terminar su sexenio. Además, piden una revisión exhaustiva a la Dirección de Pensiones.

"Fueron abonos los que dio el gobernador y el profesor Lorenzo no dijo absolutamente nada. Hay contubernio porque también él ya se va, él ya va a terminar su periodo, lo que pasa es de que él ya tiene su candidato para la sección y se quiere lavar las manos, quiere que le cuiden las espaldas, es un tema político, por eso decidimos que hay contubernio entre las autoridades y nuestros líderes.

Nosotros no es que no queramos sumarnos a las movilizaciones, es una afectación para todos, lo que pasa es que no avalamos esas conductas".

Además, indicaron que su líder sindical no les ha mostrado cuál fue el contenido del documento que le entregaron el pasado viernes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La delegación sindical D-II-13 pidió que se respeten todas las expresiones al interior de la sección 44 y que no se descalifique (incluidos jubilados y pensionados) ya que todos buscan el mismo fin que es velar por los intereses de la base trabajadora "y no de unos cuantos".

Los docentes también recordaron que el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, hizo un megapréstamo de 7,240 millones de pesos autorizados en la anterior legislatura. "¿Qué hizo con ese dinero?, ¿En qué lo aplicó?, ¿Cuánto se pagó de intereses?".

Cabe señalar que en esta secundaria, el paro de labores inició el pasado jueves 8 de septiembre como forma de protesta por la falta de pago de la Compensación Nacional Única (CNU), el bono extraordinario anual y el bono de reconocimiento extraordinario a la labor docente.

Esta delegación aglutina a unos 60 trabajadores de la educación y este martes hicieron un mitin al exterior del plantel educativo ubicado en la colonia Felipe Ángeles de Gómez Palacio. Se convocó a padres y madres de familia y hay lonas y pancartas pegadas en los accesos principales que dicen "Que vuelvan a reactivar nuestros seguros. Profr. Lorenzo, póngase listo, no sea cómplice", "Denunciamos omisión en el pago de retenciones que debieron ser transferidas a terceros como aseguradoras" y "SNTE, exigimos negociaciones a favor del Magisterio".

ADEUDOS

En todo el estado y por concepto de bonos y la CNU, se refiere un adeudo de entre 55 y 60 millones y cerca de 12 mil 500 trabajadores de la educación afectados en toda la entidad.

Además, han mencionado que en la gestión de José Rosas Aispuro que está a unos días de terminar, se dejará un adeudo de alrededor de 200 millones de pesos al Magisterio por concepto de créditos de Fovi, Forte y pensiones, etcétera.