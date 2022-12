Empresarios, 'ni más ricos ni más pobres' al no circular camiones de carga por el periférico, dice Vialidad

El director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, Luis Morales, dijo que los empresarios no se harán “ni más ricos ni más pobres” si se atienden las restricciones para que los vehículos de carga pesada eviten transitar por el periférico Raúl López Sánchez dos horas por la mañana y otras dos por la noche, las cuales se están aplicando en una fase de prueba para mejorar la circulación en dicha vía.

Señaló que sigue faltando disposición de las empresas, principalmente de la zona industrial, lo que no ha pasado con el sector transportista que sí ha respetado los horarios y ha optado por enviar sus unidades a las rutas alternas, que también se establecieron previamente.

“No se harán ni más ricos ni más pobres por limitarse a transitar en esos horarios; los transportistas que a eso se dedican sí lo entendieron, no veo por qué no algunos empresarios de la zona industrial no lo hagan”, indicó.

En días pasados, el presidente de la Canaco, Mariano Serna, comentó que hace falta abrir las vías alternas y crear la infraestructura que haga al periférico más funcional para todos, ante lo que el director de Vialidad comentó que el Municipio tiene proyectado el Sistema Vial Villa Florida, la modernización del cruce El Campesino y la construcción de un distribuidor que una al bulevar Independencia con la zona industrial.