Empiezan a escasear cerveza y refresco

Ya se empieza a registrar una escasez en el abastecimiento de refresco y cerveza a nivel nacional y Durango no es la excepción, a consecuencia de la falta de agua que se registra en Monterrey, reveló el tesorero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), filial local, Arnoldo Gutiérrez Nevárez.

"Están escaseando no solo en Durango sino en el resto de la República, en Monterrey en particular se fabrica mucho refresco y mucha cerveza, entonces son productos que están escaseando, tengo entendido que ya algunas marcas de cerveza no se están vendiendo, igual de refrescos, entonces esto nos viene a afectar a todo mundo también porque el refresco es, se pudiera decir, consumo básico, para muchas personas, de la construcción y de todo tipo", mencionó.

Esto además de que se registra un incremento en el precio de los refrescos, "el precio de la coca cola ha aumentado alrededor de uno y medio, dos pesos y algunos otros productos también", refirió.

Y en cuanto a la cerveza, dijo que ya varias empresas han manifestado que han tenido que reducir su producción.

"Tenía yo entendido que Tecate y el Grupo Modelo, en algunas de sus marcas, están viendo disminuidos su producción y por lo tanto el consumo va a ir tendiendo a la baja. A lo mejor no es tan mala noticia, pero es comercio, es producto y de ahí viven muchas familias", estableció.