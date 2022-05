'Empezamos de menos cero', reclama alcalde de Torreón sobre agua potable

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, señaló nuevamente a la administración pasada por el estado en el que fue entregado Simas Torreón, especialmente en lo que respecta a la falta de planeación para abastecer de agua potable a la población, no solamente en términos de nuevos pozos, sino en el mantenimiento general de bombas y hasta de equipo para resolver problemas en el drenaje,

Fue durante este lunes que el mandatario presidió el arranque de la campaña "Simas cerca de ti" en la colonia Las Alamedas, ahí admitió que "existen pendientes" en términos de resultados de su administración, así como retos por resolverse sobre el agua potable, no obstante dedicó algunos minutos a narrar a los presentes lo que significó el gobierno municipal pasado, mismo del que empezaban empezar "de cero", pero que finalmente arrancaron "de menos cero", esto debido a los múltiples pendientes y problemas que se dejaron.

"Tenemos un objetivo común que es darle agua a Torreón, iniciamos con un gran reto, que no fue fácil, porque teníamos pensado empezar en cero como punto de partida, pues no, no fue así, lamentablemente nos encontramos en menos cero, porque ni siquiera el parque vehicular funcionaba, la gran mayoría (vehículos) estaba en mal estado, no vengo aquí a quejarme, vengo aquí a decirles que vamos a dar resultados, Torreón va a tener agua, le vamos a poner agua a cada colonia, a cada empresa, a cada lugar, a cada hogar, porque nos obliga a hacerlo, no nos obliga a mirar para atrás, nos obliga mirar para atrás para saber dónde vamos empezando, pero tenemos muy claro a dónde queremos llegar".

Cepeda además insistió en las afectaciones que se han registrado recientemente por los apagones de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mismos que desde hace días han dejado fuera de servicio a decenas de bombas en toda la ciudad, agravando el problema de escasez y causando afectaciones económicas en Simas Torreón.

Respecto a dicha situación recordó que solamente el viernes pasado quedaron fuera de servicio unas 30 bombas derivado de varios apagones, se trató entonces de casi la mitad de las bombas activas del organismo, lo que afectó a los usuarios en casi todo el municipio.

Al respecto la oficina de Comunicación Social de la CFE en la región todavía no ha brindado algún pronunciamiento al respecto, tampoco se ha referido a los reclamos del alcalde Cepeda en redes sociales o vía comunicado de prensa.

Cabe recordar que, al margen de los apagones y actos de vandalismo, se han estado registrando quejas y manifestaciones diversas por falta de agua, en este año se empezaron a reportar los primeros reclamos desde febrero pasado y especialmente en el sector Centro y Poniente de Torreón, destacando colonias como Vencedora, Victoria, Antigua Aceitera, Francisco Villa, Moderna, así como el Centro Histórico.

Cuestionado por la solución al corto plazo en el tema del agua potable, el gerente general de Simas Torreón, Lauro Villarreal, admitió que aún siguen en proceso de perforación y equipamiento los primeros 5 pozos nuevos de extracción de agua, los cuales podrían entregarse hasta la segunda quincena de junio, es decir, todavía restaría un mes más.