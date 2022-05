Emilio Lozoya interpone nuevo amparo contra prisión preventiva

Un tribunal federal admitió a trámite una nueva demanda de amparo del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ahora contra la prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht.

A finales de abril, Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, recurrió a la protección de la justicia contra la sentencia del 6 de abril del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, quien confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, en su resolución del 26 de enero de 2022.

-

Aunque el recurso se admitió a trámite, el Tribunal Unitario no concedió a Lozoya Austin la suspensión, debido a que no la solicitó, además de que no es procedente decretarla de manera oficiosa.

El Tribunal programó la audiencia constitucional para el 15 de junio, fecha en la que resolverá si le otorga el amparo a Lozoya Austin.

Por otra parte, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías que promovió Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, contra la nueva orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 4 de abril de este año por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados.

El próximo 20 de junio se resolverá si se le otorga la protección de la justicia federal a la hermana del exdirector de Pemex.