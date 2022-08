Emilio Lara, un novato sorpresa en la Selección Mexicana

La presentación del novato sensación del América, Emilio Lara, y la reaparición de Luis Reyes, del bicampeón Atlas, son las más importantes novedades en la lista de 21 jugadores que Gerardo Martino dio conocer para el juego que se disputará contra Paraguay el próximo 31 de agosto, en Atlanta.

Pero más allá de la aparición de los Tuzos Kevin Álvarez, Luis Chávez, el rayado Rodolfo Pizarro y el americanista Henry Martín, se destaca la no convocatoria de varios futbolistas que se encontraban a buen nivel, y que simplemente para "El Tata" no existieron durante su proceso. No los tomó en cuenta.

Esta era su última oportunidad de figurar, de tratar de subirse al Mundial de Qatar 2002, ya que al no ser Fecha FIFA, no se pudo llamar a la gente que milita en el extranjero.

Así que si no aparecieron en esta oportunidad se quedaron sin Copa del Mundo.

Alex Zendejas, el volante del América, con tres goles en el torneo, no fue llamado.

Igualmente, fue ignorado el lateral izquierdo de Santos, Omar Campos; los volantes de Toluca, Marcel Ruiz y Fernando Navarro, este último ignorado en el proceso de Juan Carlos Osorio y ahora en este.

Jordi Cortizo, con buen torneo en Puebla, tampoco fue tomado en cuenta.

Mucho menos Arturo Alfonso González, con cuatro tantos con los Rayados.

Muchos podrían decir que Gerardo Martino tiene la libertad de convocar a quien desee, pero él mismo en declaraciones ha señalado que ser llamado a la Selección tiene que ver con ser constante en su buen momento, lo que no justifica la aparición de gente como Lara.

Pero este es el equipo de Gerardo Martino.

De los llamados, Kevin Álvarez deberá mostrar que ser novato no lo limitará para ir al Mundial; Jesús Gallardo no debe vivir de haber sido mundalista en Rusia 2018; Uriel Antuna debe separar el mal momento que vive en Cruz Azul y Rodolfo Pizarro mostrar que puede dar el estirón junto a otra eterna promesa como Sebastián Córdova.

Son 21 jugadores con los que Martino enfrentará a Paraguay en el Mercedes Benz de Atlanta, muchos se jugarán su última carta para ir a Qatar y los que no fueron convocados deberán comprar el boleto por su lado.