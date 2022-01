Elotes no se van del Centro de Torreón... 'fue un malentendido'

Como un "malentendido" calificó el jefe de Mercados y Plazas de Torreón, Luis Bretado, la información que circuló durante el martes en redes sociales sobre el retiro del puesto de "Elotes Parisina", de su tradicional ubicación en el Centro de la ciudad, hecho que además se le atribuyó enteramente a la presente administración municipal.

Fue el funcionario municipal quien señaló que recientemente se realizaron diversas revisiones en el comercio ambulante de todo el primer cuadro, dentro de dichas inspecciones se revisaron permisos, condiciones de operatividad regular y apego a los protocolos sanitarios, al llegar al puesto de los "Elotes Parisina" se encontraron con trabajadores que no portaban su cubrebocas, que no tenían un manejo adecuado de sus alimentos y que además incurrían en otras faltas operativas, por lo que se les realizaron llamados de atención como marcan los reglamentos municipales.

"Sigue igual todavía, no se les retiró a (Elotes) Parisina, yo no sé qué (ocurrió)…. Malinterpretaron porque ni el dueño estuvo presente, fue un empleado el que recibió el aviso que se presentaran, estamos consiguiendo nosotros que se cumplan los protocolos de sanidad, el muchacho que estaba ahí no tenía cubrebocas, oye si él viene a comprarme un elote y no trae cubrebocas, pues yo no le vendo o yo le hago algo para que no sea así".

Bretado además precisó que las observaciones que se le realizaron a los trabajadores del puesto de elotes deberán de ser subsanadas directamente en la oficina de Mercados y Plazas, por lo que descartó que el retiro de ese local ambulante haya sido directamente responsabilidad de la autoridad.

En su lugar señaló que mantendrán la vigilancia sanitaria en ese y todos los espacios de ambulantaje, puestos fijos, semifijos y tianguis de todo el municipio, especialmente en el contexto actual de la pandemia y el alza en casos que ha supuesto la presencia de la variante Ómicron.

Llamó además a la ciudadanía a que se reporten los casos de ambulantaje que afecten el comercio establecido o bien, que tengan potencial de afectación sanitaria debido a la omisión de protocolos sanitarios, especialmente cuando se trata de venta de alimentos, bebidas o demás.

Cabe recordar que fue durante el pasado martes que, mediante una publicación en redes sociales, la cuenta de "Elotes Parisina" informó que "la nueva administración de Torreón no nos permitió seguir trabajando en el Centro, no sabemos si podemos regresar y les agradecemos de todo corazón tantos años de apoyo, en cuanto tengamos otra sucursal o arreglemos algo les informaremos por este medio", señalaron.

Revisión sanitaria

Usuarios de redes sociales reaccionaron al retiro temporal del puesto de elotes ubicado en Juárez y Valdés Carrillo.

* El retiro ocurrió en el marco de una revisión sanitaria en la avenida Hidalgo de Torreón.

* Finalmente el puesto de venta de elotes regresará a su sitio original.

* Autoridades municipales justifican las acciones de ese tipo, al señalar la necesidad de inspecciones sanitarias y de condiciones operativas.

* Seguirán labores de ese tipo en el Centro y el resto de los sectores de Torreón.