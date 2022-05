Ellos a hacer su 'chamba', yo estoy haciendo la mía: alcalde de Torreón sobre colegios de especialistas

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se refirió a las más recientes declaraciones del presidente del Colegio de Arquitectos de la Laguna, Omar Puente, quien se deslindó de las declaraciones que ha estado realizando su similar en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, Daniel de la Garza Ferrer, esto en contra de la administración municipal por diversos temas.

Cepeda señaló que en cualquier caso se tiene un respeto por la opinión de cada representante de la sociedad civil, esto al margen de que algunas opiniones sean a favor o en contra de la administración que encabeza.

De la misma manera dijo estar dispuesto a privilegiar el diálogo y el trabajo respetuoso, incluso en aquellos casos en los que se hagan señalamientos puntuales en contra de acciones de su gobierno, especialmente en temas como la obra pública, el abasto de agua y la seguridad.

El mandatario municipal mencionó que se mantiene la disponibilidad para concretar un diálogo respetuoso y llegar a los acuerdos necesarios

“Respeto, yo creo que ellos (colegios de especialistas) a hacer su chamba, yo estoy haciendo la mía, estoy tratando de hacerla con el mayor sentido de responsabilidad, de compromiso con los compromisos que hicimos durante la campaña, con los que hemos adquirido en estos 4 meses y lo seguiremos haciendo igual, la opinión de cada uno de ellos me ocupa por supuesto, pero creo que también la respeto, en algunas coincido, en algunas no tanto sin embargo siempre serán bienvenidas para poder retomar el camino, para poder ser mejores, para poder tener una mejor administración, cuando he estado o he disentido pues lo he manifestado, pero mi respeto a todas y cada una de las cámaras, de los organismos, de los empresarios en lo particular”.

Desde meses atrás el Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, en voz de su presidente Daniel de la Garza Ferrer, ha sido una de las voces más críticas entre los organismos de especialistas en la región; no obstante en esta semana el Colegio de Arquitectos se desmarcó de dichos señalamientos al informar, en voz de su presidente Omar Puente, quien dijo que “nosotros tenemos como común la construcción, pero no estamos de acuerdo con las declaraciones en contra del Municipio”.